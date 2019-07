Angola: Des entreprises donnent des biens divers aux victimes de la sécheresse dans le pays

Luanda — Des entreprises et collèges de Luanda ont fait, mardi, un don de biens divers aux victimes de la sécheresse dans les provinces de Cunene, Namibe, Huíla et Cuando Cubango.

Les biens ont été donnés par l'Association des Ressortissants et amis de samba (Ana Samba), Pesaca Angola, l'organisation Kitoco, l'école Camilo Castelo Branco et les collèges San Carlos et Aurora international.

Le don a été remis à la Radio Nationale d'Angola (RNA), qui promeut depuis juin une campagne de solidarité visant à collecter des dons sous le slogan "Nous avons uni le pays pour les victimes de la sécheresse".

Pour le président d'Ana Samba, Paulo Magueijo, il est fondamental de s'associer à la cause. Les habitants de Samba ont fait don de maïs, riz, huile alimentaire, bidons d'eau, savon, pâtes alimentaires et sel.

À son tour, Ulysses de Jesus, directeur du marketing de la RNA, a salué l'initiative des entités et a appelé les Angolais et les résidents étrangers à soutenir cette initiative. La fin de la campagne est prévue pour le 8 de ce mois.

La campagne est le résultat du "cri au secours" de la population de la région sud de l'Angola.

Dans les provinces du sud, Cunene est confrontée à la sécheresse la plus sévère de son histoire depuis huit mois, laissant plus de huit cent mille familles et plus d'un million de têtes de bétail sur le point de mourir.

Au total, 857 443 personnes vivent sous les effets de la sécheresse et un million cent mille bovins risquent de mourir de faim ou de soif. Le manque de pluie entrave l'agriculture de subsistance.