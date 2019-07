Cote d'Ivoire: Hospitalisé au Chu de Cocody - Larry Cheick dans un état critique

Après plus de deux mois passés en clinique, l'artiste reggae, Larry Cheick, a été hospitalisé au Chu de Cocody, le 1er juillet, au petit matin. Jusqu'à ce mardi 2 juillet, il était encore sous assistance respiratoire.

On le savait diabétique, maladie à la suite de laquelle on lui avait amputé une jambe. Après l'opération qui a été prise en charge par l'Etat de Côte d'Ivoire, le père de " Férima", "Code pénal", "Djamanan", ses chansons cultes, avait repris goût à la vie.

Il était de plus en plus présent sur la scène musicale par des prestations à des festivals et à des spectacles d'artistes reggae. Il s'était tellement bien remis de son mal qu'il est devenu l'égérie de l'Unicef qui a lancé une campagne de sensibilisation au dépistage du diabète.

Larry Cheick projetait même son retour, très bientôt, avec un nouvel album. Hélas, depuis quelques mois, le mal est revenu à la charge. De retour d'un voyage à Paris, au mois d'avril dernier, il s'est aperçu qu'il avait un furoncle à la cheville.

Son médecin-traitant, ayant constaté le danger, a décidé de l'hospitaliser immédiatement dans une clinique, aux fins de le soigner. « Malheureusement, son état est allé en se dégradant.

Le médecin avait évoqué avec lui la probabilité de lui amputer la seconde jambe, ce qu'il ne souhaitait pas. Et depuis lors, son état de santé s'est aggravé. Il avait des difficultés pour s'alimenter et perdait des forces et du poids.

Depuis ce mardi, il est sous assistance respiratoire. Mais nous avons bon espoir que les choses iront pour le mieux. Tout est dans la main de Dieu », nous a confié un proche de l'artiste que nous avons rencontré au Chu de Cocody. Vivement que Larry Cheick recouvre la santé !