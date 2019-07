Cote d'Ivoire: 21 jours d'actions sociales - 175 millions F CFA investis par MTN-Ci

450 jeunes formés aux techniques de recherche d'emplois, plus de 5000 jeunes sensibilisés aux méfaits de la drogue, de l'alcool et du tabac, dépistage de 1000 jeunes sur ces fléaux, plus de huit villes en Côte d'Ivoire concernées par le programme.

A savoir, Abidjan, Abengourou, Bouaké, Abengourou, Daloa, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, plus de 100 000 bénéficiaires, des personnes de 15 à 35 ans et leurs familles, 175 millions F Cfa investis dans les travaux et dons de matériel.

Tel est le bilan de la 13e édition des 21 jours d'actions citoyennes de Mtn-ci qui s'est déroulée du 1er au 21 juin 2019. Pour cette édition, ce sont quatre projets en faveur de la communauté qui ont été réalisés.

La construction d'un centre d'apprentissage au village carré de Yopougon-Km17 destiné aux jeunes désœuvrés. C'est un bâtiment composé d'une salle de coworking, une salle multimédia, un bureau et une bibliothèque. Il y a également une formation à la recherche d'emploi.

Les employés de la société de téléphonie mobile ont aidé les jeunes en les formant à avoir une bonne attitude pour réussir un entretien d'embauche, à la bonne rédaction d'un CV et lettre de motivation qui leur permettra d'optimiser leur capacité à réussir leur opportunité d'emplois.

Il y a également le projet carton rouge à la drogue et à l'alcool. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation contre la drogue, l'alcool et le tabac chez les jeunes afin de susciter en eux un changement qualitatif et un changement de comportement.

Un tournoi de maracana hommes et femmes a été également organisé dans la commune de Yopougon suivi d'un concert de sensibilisation avec des artistes engagés.

Freddy Tchala, directeur général de Mtn-Ci, a tenu à féliciter les agents de son entreprise pour leur engagement.

Avant de rappeler que « 21 jours d'actions citoyennes » est un programme de bénévolat où les employés de la société, à travers les 22 opérations du groupe, retroussent les manches pour mettre en œuvre des actions au profit de la communauté.