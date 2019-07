Afrique: CAN 2019 - Le Bénin est en huitièmes de finale, le Ghana premier du groupe F

Le Bénin est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Opposé au Cameroun ce mardi, les Ecureuils ont tenu bon et obtenu un match nul et vierge (0-0). Après trois matchs nuls dans le groupe F, le Bénin s'en sort avec 3 points et une différence de but de +0 et passe au second tour.

Dans l'autre match du groupe, le Ghana a battu la Guinée Bissau 2-0 grâce aux buts de Jordan Ayew (46è) et Thomas Partey (72è). Les Black Stars se qualifient également pour les huitièmes et prennent même la tête du groupe.