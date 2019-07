Afrique: CAN 2019 - Voici les équipes favorites après le premier tour

Le premier tour de la CAN 2019 va prendre fin ce mardi. Mais certaines équipes s'affichent déjà comme favorites de la compétition. Des prétendants sérieux au titre vu leurs prestations et les résulats obtenus sur le terrain. Il s'agit de trois pays maghrébins qui ont littéralement marché sur leurs groupes respectifs.

Ces 3 sélections ont des choses en commun, aucun but encaissé à l'issue des matchs de groupes.

GROUPE A : L'ÉGYPTE

Pays hôte de la CAN 2019, les Pharaons d'Égypte ont fait un parcours sans faute dans ce groupe. Trois victoires en autant de matchs, 5 buts marqués et 0 encaissé. L'équipe dispose des atouts offensifs pour dynamiter les défenses adverses. Entre autres, Mohamed Salah et Mahmoud Hassan alias Trezeguet.

1er match : Égypte 1-0 Zimbabwe

2ème match : Égypte 2-0 RD Congo

3ème match : Ouganda 0-2 Égypte

GROUPE C : L'ALGÉRIE

Les Fennecs ont montré une force collective et la capacité de varier le système de jeu. C'est une équipe séduisante d'Algérie que le public sportif a découvert à la CAN 2019. En toute maitrise, elle est venue à bout de ses adversaires dans le groupe C. 9 points engrangés sur 9 possibles, 6 buts marqués, 0 encaissé. Elle a également concédé moins d'occasions. Malgré sa qualité offensive, c'est tout un collectif qui s'exprime. L'équipe de Belmadi pourrait décrocher le précieux sésame en se basant sur ses qualités: le collectif et le pouvoir offensif.

1er match : Algérie 2-0 Kenya

2ème match : Sénégal 0-1 Algérie

3ème match : Tanzanie 0-3 Algérie

GROUPE D : LE MAROC

Même si les Lions de l'Atlas n'ont pas été séduisants dans le jeu, ils ont affiché une certaine sérénité face aux assauts offensifs adverses. C'est l'une des qualités pour aller aux bouts dans une compétition internationale. En matchs, le Maroc a enregistré 9 points avec 3 buts marqués et 0 but pris.

1er match : Maroc 1-0 Namibie

2ème match : Maroc 1-0 Côte d'Ivoire

3ème match : Afrique du Sud 0-1 Maroc

Les adversaires de ces 3 équipes en huitièmes sont donc avertis.