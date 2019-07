Sénégal: Docteur Ibra Ndoye évoque des pistes d'élimination des hépatites et du Vih

Dakar — L'accès universel au test de dépistage, combiné à l'amélioration de la charge virale et à l'allocation de ressources financières conséquentes aux efforts de prévention et de sensibilisation pourraient amener le Sénégal à réduire les délais d'élimination des épidémies du Sida et des hépatites, a soutenu mardi Ibra Ndoye, un responsable du Centre régional de recherches et de formation à la prise en charge clinique de Fann, à Dakar (CRCF).

"Le gouvernement du Sénégal pourrait raccourcir les délais de fin d'épidémie du sida et des hépatites s'il parvenait à partir des bons résultats du pays à un accès universel aux tests, aux traitements antirétroviraux et à la prise en charge à l'échelle des stratégies de prévention et de traitement du Vih et des hépatites", a notamment déclaré le docteur Ndoye.

Intervenant à l'ouverture de la 13e édition des Journées scientifiques de l'Agence nationale de la recherche sur le Sida et les hépatites, il rappelé que la prévalence du Vih chez les adolescents était de 0, 2 %, "une des plus faibles au monde".

"Nous devons prendre en compte les mécanismes qui peuvent apporter les soins de santé primaires, pour une gestion intégrée et davantage rationnelle de notre système de santé en mettant l'accent sur la personne", a indiqué le président du conseil d'administration du CRCF.

Le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) en France, François Dabis a, de son côté, salué les progrès du Sénégal en matière de dépistage, de traitement permettant de parvenir à un bon pronostic pour les personnes vivant avec le Vih.

"Nous avons fait énormément de progrès et certainement le Sénégal est un pays qui applique ces progrès qui nous permettent en dépistant et en traitant immédiatement les personnes d'arriver à un bon pronostic pour les personnes vivant avec le VIH et d'avoir un bon niveau de la prévention qui se manifeste par une régression de l'épidémie dans un pays comme celui-ci", a-t-il notamment déclaré.

Il a ajouté : "Nous arriverons peut-être un jour à guérir ou guérir provisoirement les personnes qui vivent avec ce virus car nous avons des pistes de recherche certaines qu'on peut faire au Sénégal et d'autres qu'on peut faire ailleurs et appliquer pour arriver vraiment à un stade où nous nous débarrasserons de cette maladie".