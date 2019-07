Afrique: CAN 2019 / Madagascar, un «zébu sauvage indomptable » qui a surpris tout le monde

Le rêve se poursuit pour le Madagascar dans cette CAN 2019. Qualifiés pour la première fois de leur histoire à la phase finale, les Malgaches ont confirmé leur bon début en battant le Nigéria 2 à 0, dimanche en fin d'après-midi. Un succès qui leur permet de décrocher la tête du Groupe B avec 7 points.

La Guinée Equatoriale en 2012, le Cap Vert en 2013. Autant de bons exemples à suivre pour les Barea. Obligé de passer par un tour préliminaire avant même les qualifications, voilà Madagascar en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), à sa première participation. Les Barea de Madagascar ont suscité l'opinion internationale après avoir battu le Nigeria. Suite à leur performance durant les deux premiers matchs contre la Guinée et le Burundi, Madagascar a attiré l'attention du monde entier.

« Une qualification historique qui déchaîne la passion de toute une nation », a écrit L'Express de Madagascar.

La surprise Madagascar, avec son sélectionneur français Nicolas Dupuis, a réussi l'exploit de se hisser au second tour, sans stars dans son effectif. L'Express de Madagascar verse dans le lyrisme après la qualification des Barea, l'équipe nationale malgache.

Un «zébu sauvage indomptable »

« Considérés comme le petit poucet du groupe B et de la compétition, les Barea sont en train de démontrer au continent africain et au monde que le zébu sauvage de Madagascar, une fois lâché, est indomptable », poursuit le quotidien de la Grande Île, qui souligne « le beau jeu, la discipline tactique, la solidarité et l'abnégation » des joueurs malgaches lors de ce tournoi organisé cette année en Égypte.

Conquérants et décomplexés contre la Guinée pour leur premier match (2-2), les buffles insulaires ont fait preuve d'une patience infinie contre le Burundi, un autre débutant dans cette CAN. Depuis le début du tournoi, l'équipe est très cohérente, disciplinée et pas du tout impressionné par le contexte ou l'évènement. Les Barea est l'équipe la plus exceptionnelle de tous les participants à la Coupe d' Afrique des Nations. Tous les observateurs ont été épatés par les talents impressionnants des Zébus malgaches.