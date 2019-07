Afrique: CAN 2019 ./ Ghana - André Ayew et les Blacks Stars en danger ?

La dernière journée du groupe F de la CAN 2019, toujours indécis promet d'être palpitante. La Guinée-Bissau et le Ghana vont s'affronter au New Suez Stadium.

Tout comme le Bénin, le Ghana, avec ses 2 points, est également bien placé pour rallier les 8es de finale, en cas de succès face à la Guinée-Bissau (1 point), condamnée à gagner pour espérer poursuivre l'aventure égyptienne.

Tout est encore possible dans ce groupe F ! La Guinée-Bissau a entamé sa CAN 2019 par une défaite face à l'ogre Camerounais 2 buts à 0 avant d'accrocher le nul face au Bénin sur un score vierge. Le Ghana a, quant à lui, fait deux matchs nuls, le premier sur le score de 2-2 face aux Écureuils du Bénin et le second face au Cameroun sans le moindre but.

Les deux nations se doivent de remporter ce match pour accéder aux 8e. Les Black Stars peuvent même se contenter d'un nul si le Cameroun gagne face au Bénin dans l'autre match de ce groupe F. Leur différence de buts supérieure à celles du Kenya et de l'Afrique du Sud (troisièmes de leurs groupes) leur octroie cette petite marge. Pas sûr que les coéquipiers d'André Ayew, qui joueront ce match crucial au New Suez Stadium veulent s'en remettre aux Lions Indomptables.

Au pays des Blacks Stars, les contre-performances des hommes de James Kwesi Appiah tournent au drame national. La légende nigériane du foot africain Jay-Jay Okocha s'est dit « déçu d'Appiah comme le sont les Ghanéens ». « Il doit gagner contre la Guinée-Bissau s'il veut garder son boulot », juge-t-il.