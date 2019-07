Cote d'Ivoire: 130 armes et 210 munitions collectées par la ComNat-Alpc à Séguelon, Tiémé, Gbonga et Tiensekoroni

Les localités de Séguelon, Tiémé, Gbonga et Tiensekoroni, dans la partie Nord de la Côte d'Ivoire, ont accueilli, du 23 au 28 juin 2019, une opération publique de collecte d'armes et munitions. Rapporte le Département communication et sensibilisation de la ComNat-Alpc de Côte d'Ivoire.

Plusieurs types d'armes composés de AK 47, de revolvers, de Fsa, de carabines, de calibres 12, de grenades et d'engins explosifs ont été récupérés au cours de cette opération qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, initiée depuis 2011, par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-Alpc).

Le porte-parole des déposants, M. Vassiriki Koné, a relevé les risques liés à la détention illégale d'armes et les peines encourues.

Il a instruit par conséquent ses frères et sœurs sur les mesures incitatives et d'accompagnement, à savoir les mesures individuelles, collectives et communautaires proposées par la ComNat-Alpc.

« Il est impérieux d'appuyer la ComNat-Alpc dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation, à l'effet de garantir aux populations un environnement de paix et de sécurité dans notre localité », a-t-il fait savoir.