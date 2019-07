Maroc: Entre cinéma et tourisme, Ouarzazate séduit ses visiteurs de marque

Ouarzazate ne cesse de mener des opérations de charme pour mettre en avant son produit touristique, mais aussi ses célèbres sites de tournage cinématographique. A fin juin, elle a accueilli deux cents photographes professionnels des cinq continents. L'objectif est de promouvoir son potentiel touristique alliant plateaux naturels et monuments historiques.

Venus de trente-cinq pays, ces professionnels de la photo accrédités auprès des meilleures agences et magazines ont visité, mardi, la célèbre Casbah de Taourirt avec toute sa portée historique et architecturale et le Musée de cinéma construit sur l'ancien plateau de tournage des films italiens réservés aux histoires bibliques.

Les hôtes de Ouarzazate se sont par la suite rendus aux oasis de Fint et de Skoura et au célèbre Ksar Aït Benhaddou, classé patrimoine mondial par l'Unesco. Ce site avait offert ses plateaux au célèbre film «Gladiateur», avec pour fond le patrimoine culturel et artistique de la région, notamment les arts populaires.

«Nous accueillons aujourd'hui deux cents professionnels de la photo appartenant à la Fédération internationale de l'art photographique dans le cadre de la promotion à l'international des potentialités touristiques locales», a souligné Rahou Belghazi, président du Conseil provincial du tourisme.

Par ailleurs, le réalisateur français Kheiron vient de donner à la fin de juin 2019 le premier coup de manivelle à Ouarzazate, pour son troisième film «Brutus vs César», dont la sortie est prévue en 2020.

Produit par Simon Istolainen, ce film met aux prises trois grands acteurs du cinéma français, à savoir Thierry Lhermitte qui joue dans le rôle de Rufus, Gérard Darmon qui incarne Cassius et Ramzy Bedia qui interprète César.

Pour sa part, Zoubir Bouhout, directeur du CPT Ouarzazate, a indiqué que le programme de promotion comprend d'autres visites et événements nationaux et internationaux, en vue de donner un coup de pouce au créneau porteur de la citadelle des mille casbahs : Ciné-tourisme.