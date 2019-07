Angola: L'Angola défend l'extension de la réduction de la production de pétrole

Luanda — Le ministre des Ressources Minérales et Pétrole, Diamantino Azevedo, a déclaré lundi qu'il soutenait la prolongation du délai de réduction dans la production de pétrole, fixé par "l'OPEP" et "non-OPEP" en décembre 2018, pour une nouvelle période de plus de neuf mois, au moment où l?organisation discute d'un élargissement entre cinq et neuf mois.

S'adressant à la presse à Vienne, en Autriche, en marge de la 15e réunion du Comité mixte de suivi ministériel (JMMC), Diamantino de Azevedo a dit qu'il soutenait l'extension du délai de réduction de la production de pétrole de neuf mois au lieu de cinq.

"Neuf mois, c'est mieux", a indiqué le ministre à la presse, à la question de savoir si entre cinq et neuf mois, quel était le meilleur délai pour prolonger la réduction.

La réunion de décembre 2018 avait imposé une réduction de la production de pétrole brut à 1 200 000 barils de pétrole par jour, la réduction globale étant de 800 000 barils par jour pour l'OPEP et de 400 000 non-OPEP par jour.

D'autre part, Diamantino Azevedo a informé les journalistes que l'Angola se préparait en aval, c'est pourquoi il souhaite ouvrir de nouvelles raffineries dans notre pays et des lieux de stockage.

En ce qui concerne les offres, il a indiqué que les blocs à soumissionner dépendront des compagnies pétrolières".

Interrogé sur la crise pétrolière en Angola, il a déclaré qu '"il n'y a pas de crise du pétrole brut dans notre pays, justifiant que cela ne s'est produit que deux jours et que c'était il y a deux mois".

S'agissant de l'accès aux infrastructures de la Puma Energy, il a expliqué qu'il n'y avait pas de problème, sachant que la Sonangol était copropriétaire de ces installations. "Il n'y a pas de problèmes, nous allons utiliser ces infrastructures", a ajouté le ministre.

En plus de la réunion du JMMC, l'Opep a tenu lundi sa 176e Réunion de la conférence de l'OPEP et ce mardi la rencontre ministérielle de l'OPEP et non l'OPEP.