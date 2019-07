Maroc: Hervé Renard - On a joué avec le feu. Il faudra s'en souvenir

Les joueurs de l'équipe nationale n'ont pas fait un grand match face à l'Afrique du Sud mais ils ont réalisé le plus important, la victoire (1-0), a affirmé le sélectionneur national Hervé Renard.

"On a joué avec le feu. On n'a pas respecté cette équipe, il faudra s'en souvenir. On n'a pas bien joué la première mi-temps. On aurait pu être sanctionné", a souligné le technicien français lors de la conférence de presse d'après-match.

Et d'ajouter qu'"on n'a pas bien entamé la rencontre. On aurait pu faire mieux en première mi-temps. Nous devons jouer 90 minutes et non 45 minutes", mettant l'accent sur l'importance d'être prudent prochainement et de bien jouer pour passer le deuxième tour.

« Ce sont les meilleures équipes sur la scène africaine qui participent à ce championnat, ce qui va rendre très difficile le prochain tour », a estimé Hervé Renard, relevant qu'il faut bien se préparer pour aller le plus loin possible dans cette compétition.

«Il est prématuré de parler dès maintenant du champion de cette édition », a-t-il indiqué, notant que les équipes d'Egypte, d'Algérie, du Sénégal et du Nigeria, ainsi que du Madagascar ont réalisé de bons résultats et la donne pourrait changer lors du prochain tour.

Concernant les matchs de la poule D, il a souligné que la sélection nationale a hérité d'un groupe relevé. Elle a souffert pour battre la Namibie avant de faire un bon match devant la Côte d'Ivoire.