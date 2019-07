Algérie: Sûreté de la wilaya d'Alger - Démantèlement d'un dangereux réseau criminel à Zéralda

Alger — La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant du service de police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d'Alger a démantelé un "dangereux" réseau criminel spécialisée dans le trafic de stupéfiants et l'agression des citoyens ,a-t-on appris, mardi, d'un responsable de la même brigade de sécurité.

Le même responsable a précisé que le réseau activait au niveau du village agricole à Z"ralda où il commettait des agressions contre des citoyens et semait la terreur chez les usagers de la route et les estivants.

L'opération est intervenue en exécution des orientations du Commandement pour le démantèlement de ce réseau criminel impliqué dans diverses affaires criminelles commises dans la région depuis 2014, a-t-il précisé.

Selon la même source, le réseau criminel est à l'origine de plusieurs agressions et rixes dans les quartiers du village à Zeralda et aux alentours, en recourant à plusieurs type d'armes blanches, occasionnant un climat d'insécurité chez la population, les estivants et les usagers de la route.

L'arrestation du principal suspect qui est le cerveau de la bande, après l'exploitation d'informations, est intervenue suite à une filature. Le principal suspect fait l'objet de 13 mandats d'arrêt émis par différentes instances judiciaires, précise-t-on de même source.

Les descentes effectuées dans plusieurs lieux suspects au village agricole (Zeralda) ont permis la saisie de près de 1500 comprimés psychotropes et une quantité de drogue (cannabis) trouvés en possession des mis en cause, outre des armes blanches et des jeux pyrotechniques.

Une somme d'agent en monnaie nationale de 500.000 DA a été saisie également ainsi que des téléphones portables et trois chiens de race "berger allemand".

Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga.