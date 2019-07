Soudan: Dr. Abd Al-Ati affirme l'importance de la formation des professionnels des médias

Khartoum — Le secrétaire général du Conseil suprême pour le développement humain et le travail de l'État de Khartoum, Dr. Abd Al-Ati Mohammed Khair a rencontré le directeur général du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Emad Al-Din Ibrahim.

La réunion a examiné les moyens de former les professionnels des médias de l'État de Khartoum dans des domaines spécialisés et des programmes publics, en plus de former les employés du Ministère de la culture et de l'information.

Dr. Abd AL-Ati a affirmé que la formation aux médias est une priorité dans les plans et les programmes de la formation du Conseil visant à former les travailleurs de l'État de Khartoum.

Il a expliqué que le Conseil avait un plan clair de formation dans tous les domaines destinés aux travailleurs de l'État et à tous les groupes de la société et qu'il était organisé en fonction des besoins en formation, tel que la formation professionnelle, la formation communautaire dans le domaine de l'entrepreneuriat et des projets.