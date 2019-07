Afrique: CAN 2019 - Le Top 5 des joueurs au premier tour

Les huitièmes de finale de la CAN 2019 débute ce vendredi. Après près de deux semaines de compétition avec la fin de la phase des poules, des joueurs se sont illustrés positivement. Leurs prestations ont permis à leurs sélections respectives de se qualifier pour les 8ès de finale.

Voici le Top 5 de la rédaction d'Africatopsports :

1- Charles Andriamanitsinoro (Madagascar)

Inconnu du grand public, l'attaquant malgache a crevé l'écran au premier tour. Ces deux buts marqués contre la Guinée et le Nigéria ont permis aux Barea de se hisser à la première place du groupe B. Malgré le collectif malgache, la performance de l'équipe dépend en partie des statistiques de Charles Andriamanitsinoro.

2- Mahmoud Hassan alias Trezeguet (Egypte)

Alors que le public égyptien attend Mohamed Salah, il a découvert Mahmoud Hassan. Malgré les deux buts marqués par Salah, Hassan est le meilleur égyptien dans les phases de groupe. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Trezeguet a gratifié son peuple des gestes techniques et actions décisives.

3- Aissa Mandi (Algérie)

Il incarne la solidité défensive des Fennecs d'Algérie. L'ancien capitaine de la sélection algérienne ne peut ne pas faire partie de ce classement. Bien que la performance offensive soit louée, l'Algérie n'a encaissé aucun but. Et ce grâce à la détermination et au sens du placement du joueur de Bétis Séville.

4- Farouk Miya (Ouganda)

Attendu comme l'atout offensif numéro un des Cranes d'Ouganda, il a été au rendez-vous. Lors du premier match face à la RDC, Miya a délivré deux passes décisives. Très bon sur les coups de pieds arrêtés, Farouk Miya a une palette technique hors-norme.

5- Zambo Anguissa (Cameroun)

Deux fois « Homme du match » en 3 rencontres de la phase de groupes. Il a été très précieux au milieu de terrain pour son pays le Cameroun. Il a ratissé un nombre incalculable de ballons avec une grosse débauche d'énergie. Milieu défensif de son état, Anguissa a su protéger sa défense contre les assauts offensifs adverses.