Afrique: CAN 2019 - Le Top 5 des sélections dans les phases de groupe

Les 24 équipes qualifiées de la CAN 2019 ont montré leur savoir-faire au premier tour. A l'arrivée, les 16 meilleurs de la compétition accèdent aux 8ès de finale. Une nouvelle phase commence.

Dans les phases de groupes, des équipes ont attiré les attentions de part leur expression collective et leur invincibilité.

Voici le Top 5 de la rédaction d'Africatopsports :

1- L'Algérie

Trois victoires en autant de matchs, 6 buts inscrits et 0 encaissé. C'est le résumé en chiffres des Fennecs dans le groupe C de la CAN 2019. Outre cette statistique, l'équipe algérienne a montré un vrai collectif malgré le changement de joueur dans le onze de départ. Elle s'est affichée comme la grandissime favorite de la CAN 2019. L'Algérie court derrière ce titre depuis 1990.

2- Madagascar

C'est la surprise de la CAN 2019. Petit poucet du groupe B, Madagascar se qualifie contre toute attente en étant leader (7pts) devant le Nigéria et la Guinée. Une équipe façonnée par Nicolas Dupuis qui produit du jeu et efficace dans les 20 mètres adverses.

3- Le Mali

La jeune équipe malienne a séduit plus d'un au premier tour. Dans la poule E de la CAN 2019, les Aigles enregistrent deux victoires face à la Mauritanie (4-1) et l'Angola (1-0) et un match nul (1-1) contre la Tunisie. Avec un assemblage de jeunes talents, le Mali a montré de belles choses au premier tour.

4- L'Égypte

Pays organisateur de la CAN 2019, l'Égypte a réussi le 3 sur 3 dans le groupe A. Elle a beaucoup misé sur ses atouts offensifs à l'instar de Mohamed Salah et Mahmoud Hassan.

5- Maroc

C'est la 3ème équipe de la CAN 2019 a engrangé les 9 points au premier tour. Le Maroc s'est montré solide mais moins en vu sur le plan offensif. Bien qu'ayant des joueurs offensifs de qualités incarnés par Hakim ziyech, les Lions de l'Atlas n'ont marqué que 3 buts dont un contre son camp du joueur namibien Itamunua Keimuine.