Afrique: CAN 2019 - Les 5 équipes Flops du premier tour

Annoncées comme les équipes favorites dans les groupes respectives de la CAN 2019, elles ont déçu. Certaines d'entre elles, doivent confirmer après avoir fait une bonne impression à la CAN 2017 mais non.

Classement des 5 Flops du premier tour :

1- La Guinée

Venu avec une génération de joueurs talentueux, le Syli national a eu toutes les peines pour se qualifier. Logiquement, la Guinée devra défier le Nigéria pour la première place dans le groupe B, ce qui ne fut pas le cas. Elle est sortie de la poule en étant meilleur troisième avec 4 points. Sûrement que la méforme de Naby Keita a pesé dans la piètre performance des joueurs de Paul Put. Pourvu que le milieu de terrain de Liverpool retrouve vite toutes ses sensations parce que les 8ès de finale arrivent à grand pas.

2- La Tunisie

Elle est la deuxième des 6 groupes avec le plus faible nombre de points. 3 matchs nuls en 3 matchs soit 3 points avec une difficulté à marquer des buts. Deux buts inscrits en 3 matchs alors que les Aigles de Carthage disposent des joueurs offensifs de qualités comme Sliti, Msakni, Anice Badri, Wahbi Khazri... Un secteur à travailler avant d'affronter le Ghana en 8ès de finale.

3- La RDC

L'une des équipes favorites dans le groupe A, la RDC s'est qualifiée par la petite porte. Grâce à sa victoire étincelante face au Zimbabwe, la RD Congo accède aux 8ès comme étant l'un des 4 meilleurs 3èmes. Battu d'entrée (2-0) par l'Ouganda avec un jeu fade, la RDC s'est reprise dans le jeu face à l'Egypte mais s'est de nouveau inclinée. Espérons que cette qualification surprise permettra aux hommes de Florent Ibenge de nous montrer le vrai visage de l'équipe en 8ès de finale.

4- La Guinée-Bissau

Malgré son élimination dans le groupe A de la CAN 2017, la Guinée-Bissau y a laissé de bons souvenirs. Elle a accroché le Gabon en match d'ouverture et a tenu tête au Cameroun et au Burkina-Faso avant de finalement céder. Alors qu'on attendait une confirmation des Os Djurtus à la CAN 2019, on a plutôt vu une régression. L'équipe a obtenu le même nombre de points qu'en 2017 et n'a rien montré dans le jeu. Elle n'a inscrit aucun but à la CAN 2019 comparativement aux 2 buts de 2017. Un véritable flop.

5- Le Zimbabwe

Tout comme la Guinée-Bissau, les Warriors ont déçu. Malgré une place supplémentaire de 4 meilleurs 3èmes, le Zimbabwe ne l'a pu accrocher. L'équipe est classée dernière du groupe A de la CAN 2019 avec un match nul et deux défaites. Un seul but marqué alors que la sélection a en son sein Knowledge Musona, 3ème meilleur buteur des éliminatoires avec 5 buts et Khama Billiat, l'un des meilleurs joueurs sur le continent.