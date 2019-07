Ile Maurice: Cimetière de Bois-Marchand - Il se fait voler alors qu'il incinérait un cadavre

Deux sexagénaires ont été victimes de vol avec violence en l'espace d'un jour au cimetière de Bois-Marchand. Il s'agit de Dayanand Seewoogolam, 62 ans, «incinerator operator» et d'un habitant de Baie-du-Tombeau âgé de 64 ans.

Dayanand Seewoogolam, qui habite Goodlands, a été agressé et dépouillé dimanche après-midi alors que vendredi matin, l'habitant de Baie-du-Tombeau a été tabassé à coups de poing et à l'aide d'un morceau de bois. Ce, alors qu'il se recueillait devant la tombe de sa défunte mère et de son épouse, également décédée. Le malfrat a ensuite fait main basse sur son bracelet en or et son téléphone portable.

Pour sa part, grièvement blessé à l'œil, Dayanand Seewoogolam a été conduit à l'hôpital de Moka. Contacté au téléphone, il revient sur l'incident et déplore le manque de sécurité sur son lieu de travail ainsi que pour le public. «Bondié béni pann pli grav. Zot ti kapav trangle mwa... »

Ce dernier incinérait un cadavre lorsque deux individus ont surgi pour l'attaquer. «J'avais presque fini. Les membres de la famille du défunt étaient déjà partis. Le vigile de service m'a dit qu'il allait prendre du thé . Alors que je me dirigeais vers notre bureau qui se trouve au fond complètement, j'ai remarqué qu'un individu me suivait», raconte Dayanand Seewoogolam.

Sentant venir le danger, il essaie alors de se diriger vers la porte de sortie. Mais le malfrat avait un autre complice. «Ils m'ont immobilisé contre la porte. Ils avaient des armes tranchantes sur eux. Ils m'ont agressé avant de me voler Rs 2 000 et mon portable, et prendre la fuite.»

La Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge enquête et un suspect a été arrêté ce matin, mercredi 3 juillet. Il nie les faits malgré le fait qu'il a été reconnu lors d'une parade d'identification. L'enquête est menée par l'inspecteur Derochoonee sous la supervision du surintendant de police Gukhool et de l'Assistant commissaire de police Cally.