Madagascar: Festival des Baleines - Sous le signe de la protection de l'environnement

Le Festival des Baleines se tiendra du 11 au 14 juillet 2019, à Sainte-Marie. Cette 5e édition sera placée sous le signe de la protection de l'environnement.

En effet, les touristes, locaux et internationaux, pourront observer les mammifères marins durant ces quatre jours, tout en s'impliquant avec les communautés dans la préservation de l'environnement. La découverte du potentiel touristique de Sainte-Marie n'est pas en reste. Comme à l'accoutumée, le Festival des Baleines alliera tourisme avec une sortie en mer, sport pour ne citer que le trail, la course VTT, le Beach Soccer, la Zumba Géante et les Courses Pirogue, ainsi que l'éducation avec le CINEMADA. La promotion de la culture, suivie de nombreux divertissements, n'est pas en reste. Toutes les activités tourneront autour du thème « Baleines et Recyclage », selon les explications des organisateurs.

Nouveauté. Dans la foulée, Telma renforce son engagement pour la promotion de la Destination Madagascar via le Festival des Baleines. Cet opérateur en téléphonie mobile reste d'ailleurs le sponsor officiel de l'événement cette année, en participant pleinement dans les récompenses des gagnants de chaque compétition. L'Opérateur accompagne également tous les festivaliers durant les quatre jours dans l'utilisation des services Telma et MVola, première solution de paiement par Mobile à Madagascar. Ceux-ci pourront entre autres, profiter du Très Haut Débit mobile avec la 4G by Telma pour partager tous les moments extraordinaires du Festival. Et comme nouveauté pour cette année, le volet RSE implique la participation des entreprises partenaires, dont Telma. Ainsi, des enfants orphelins Saint-Mariens auront l'opportunité de s'informer et de s'approcher des cétacées.