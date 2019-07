Madagascar: Salon de la Mer - L'économie bleue à l'honneur ,

L'agence Premium Publicix, en partenariat avec le BSSM (Bureau de Service maritime/Shipping Madagascar), organise la 2e édition du Salon de la Mer, qui aura lieu du 4 au 6 juillet 2019, à l'Alliance Française Andavamamba.

« L'économie bleue y sera à l'honneur. Tous les acteurs et les professionnels de la Mer s'y mettent pour sa promotion. Il y aura ainsi une trentaine de stands d'exposition. Toutes les parties prenantes, y compris le ministère de tutelle, soit le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, vont exposer les bonnes pratiques dans la protection et la valorisation du milieu aquatique marin », a expliqué le Capitaine Rasamoely Andriampianinana Gabriel, manager de BSSM, lors d'une conférence de presse hier, à Antsahavola.

Sous-exploitée. Notons que Madagascar, en tant que pays insulaire, dispose d'une grande potentialité économique sur le plan aquatique et marin. Ses écosystèmes marins et côtiers qui doivent être gérés d'une manière durable, constituent le pilier de l'économie bleue. « Celle-ci reste encore sous-exploitée, alors qu'elle serait un moyen efficace pour propulser le développement économique de Madagascar. On peut citer entre autres, le développement des secteurs de transport maritime, de la pêche et de l'aquaculture et du tourisme balnéaire ainsi que des secteurs minier, pétrolier et gazéifier », a-t-il rajouté. Toujours dans le cadre de ce salon de la Mer, des conférences-débats sur les perspectives de développement de l'économie bleue à Madagascar, seront également organisées.