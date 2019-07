Madagascar: Conditions de vie des ménages - Les indicateurs au rouge

L'Enquête nationale sur la situation socio-démographique des ménages, réalisée en 2018, et dont les résultats ont été officiellement présentés hier, montre une situation précaire des ménages malgaches sur le plan de la santé, de la nutrition, de l'éducation, ou encore de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.

Sur 1 000 naissances vivantes à Madagascar, 120 enfants décèderont avant d'atteindre l'âge de cinq ans. Parmi ces derniers, plus d'un sixième (21 nouveau-nés) décèderont au cours de leur premier mois de vie, tandis que 40 décèderont avant l'âge d'un an, et 59 avant d'atteindre leur cinquième anniversaire.

Ces quelques données issues de l'Enquête nationale sur la situation socio-démographique des ménages - enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, ou Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) - révèlent la situation encore inquiétante à Madagascar en matière de santé. D'autres domaines livrent des réalités similaires : en matière de nutrition, d'éducation et d'accès à l'eau potable, les indicateurs sont au rouge. Il s'agit pourtant de secteurs relevant des droits fondamentaux des humains, mais qui restent problématiques à Madagascar. Selon les résultats de l'enquête MICS, en effet, les indicateurs restent faibles. En matière de nutrition, un enfant sur deux de moins de cinq ans présente un retard de croissance : l'enfant est ainsi beaucoup plus petit pour son âge.

Sur le plan de l'éducation, un enfant sur cinq âgé de six à dix ans, et un enfant sur trois de 11 à 14 ans, sont exclus du système éducatif, tandis qu'un enfant sur deux de 5 à 17 ans travaille déjà. Illustrant encore cette situation précaire des ménages, l'enquête révèle également qu'en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la moitié de la population de Madagascar n'a pas accès à une source d'eau potable, et que deux personnes sur cinq pratiquent encore la défécation à l'air libre.

Vaste chantier. Les résultats de cette enquête montrent l'étendue du chantier à Madagascar dans l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) en général, et des objectifs spécifiques nationaux en particulier. L'enquête vise en effet, à évaluer la situation actuelle de la population, en particulier les enfants et les femmes, tout en fournissant les indicateurs nécessaires pour mesurer l'atteinte des ODD. Ces indicateurs serviront par la même occasion de référence à l'élaboration du Plan Emergence Madagascar, avec les politiques sectorielles qui en découleront. Les résultats sont désagrégés par région, par sexe, par âge et par milieu de résidence.

Rappelons que la dernière enquête MICS à Madagascar a été réalisée en 2012, et n'a concerné que les quatre régions du sud. Celle de 2018 a été initiée en août de la même année par l'INSTAT, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, de la Banque Mondiale et de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), sous la supervision du comité de pilotage, et en collaboration avec le comité technique mis en place à cet effet. Les travaux de collecte de données ont été réalisés d'août à novembre 2018 par 180 personnes déployées sur le terrain. Les résultats de cette enquête seront disponibles sur les sites web de l'INSTAT et de l'UNICEF.