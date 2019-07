Madagascar: Le CSFM - Près des Barea depuis des années

Les fondateurs du Club des Supporteurs du Football Malagasy (CSFM).

Le Club des Supporteurs du Football Malagasy (CSFM) tient à féliciter les Barea et le peuple malgache de leur grand succès à la CAN. Les membres ont aussi donné une explication sur l'origine du nom « Barea » hier, à Tanjombato.

Le CSFM sort de son silence, après la grande victoire des Barea et leur qualification en huitièmes de finale de la CAN, qui se déroule en ce moment en Egypte. Puisque c'est un événement historique pour Madagascar, les membres, dirigés par son président Honoré Rakotondrahova, ont félicité l'équipe nationale hier, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Trano Bongo à Tanjombato. « Nous félicitons les Barea pour cette victoire, si incroyable,qui a réuni le peuple malgache. Nous sommes contents de voir que les malgaches sont devenus de vrais supporteurs, avec des gestes de fierté et de fraternité après le match face au Nigéria », a affirmé le président.

Le CSFM espère et croit toujours que les Barea iront loin dans cette rencontre continentale. « Si Madagascar a pu faire aussi bien devant le Nigeria qui était mondialiste, il ne faut pas avoir peur du reste. Nous souhaitons que les protégées de Nicolas Dupuis aient une place en la demi-finale. En attendant, nous supplions tous les supporteurs de réunir leur force et d'arrêter de s'exciter sur les réseaux sociaux », a-t-il ajouté. L'association a montré son souhait d'aller en Egypte. Faute de financement, le CSFM n'a pu envoyer de représentants. Cela n'a pas empêché les membres de continuer d'encourager les Barea, comme ils l'ont toujours fait depuis la création du CSFM, il y a vingt ans.

Barea ou zébu sauvage. Beaucoup ne connaissent pas exactement la signification du mot « Barea » qui est devenu célèbre ces derniers temps. Le président du CSFM a donné une explication, lui qui était président du comité à l'époque. Son but était de trouver un nom à l'équipe nationale et de faire en sorte que celui-ci corresponde au logo de la fédération. « Les Barea, que l'on appelait auparavant les Scorpions, ont commencé à être dénommés ainsi en 2005. Ce nom désigne un zébu sauvage qui existe encore dans la partie du Maintirano et Tsiroanomandidy. Le comité a centré le nom sur cet animal puisqu'il est valeureux pour les malgaches », selon ses explications. A travers un concours, ce nom « Barea », proposé par Clotilde Razanajoelina, une enseignante du Collège d'Enseignement Général de Maintirano a été sélectionné et validé par les membres.