Cote d'Ivoire: Azito 0&M et Azito Energy offrent une troisième école primaire au village d'Azito

Les dirigeants des entreprises donatrices ont remis, vendredi, les clés du nouvel établissement à la ministre Kandia Camara.

Après l'Epp Azito 2 en 1998, Azito O&M et Azito Energie, sociétés d'exploitation, de maintenance et de production de la centrale thermique d'Azito viennent d'offrir un nouvel établissement au groupe scolaire du village hôte.

Les clés de l'Epp 3 d'Azito village, dans la commune de Yopougon, ont été officiellement remises, vendredi, à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, par Honorat Boua, directeur général d'Azito O&M.

Le bâtiment, de type R+1, comprend six classes, un bureau du directeur, une salle de réunion, deux magasins, des toilettes pour les enseignants et un bloc sanitaire pour les écoliers.

Kandia Camara a salué l'engagement de la centrale thermique pour le bien-être des communautés riveraines.

« Votre entreprise est un partenaire fidèle et discret dont l'appui constant est un atout sûr pour l'extension de l'offre éducative dans le village d'Azito, et au-delà en Côte d'Ivoire », dit la ministre aux dirigeants des entreprises donatrices.

Avant de se féliciter de l'annonce faite par le Dg d'Azito O&M de construire, dans les mois à venir, une école primaire publique dans le département de Bocanda.

L'acte posé par Azito O&M et Azito Energie est d'autant plus important qu'il permet, au dire de Kandia Camara, de résorber le problème des effectifs pléthoriques des Epp 1 et 2 d'Azito qui ont plus de mille écoliers pour une capacité d'accueil initial de 600 apprenants.

« Que l'exemple de la centrale thermique d'Azito fasse des émules parmi les autres entreprises implantées en Côte d'Ivoire pour le bonheur de nos enfants et de leurs familles », a conclu la ministre.

Pour Honorat Boua, tous les enfants ont droit à une éducation de base de qualité. « C'est pourquoi, depuis deux décennies, Azito Energie et Azito O&M sont très actifs dans le domaine de l'éducation, en construisant, en réhabilitant et en équipant écoles et centres de formation à travers la Côte d'Ivoire, et en s'associant également à toutes les initiatives qui visent à magnifier et à encourager l'excellence en milieu scolaire et estudiantin », a fait savoir le Dg d'Azito O&M.