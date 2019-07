Congo-Kinshasa: FCD - La base insiste sur le maintien de Pierre Kangudia à l'Assemblée nationale !

Ils étaient nombreux, cadres ainsi que affidés du Front des congolais pour la démocratie (FCD), à manifester le lundi 1er juillet dernier à quelques encablures du siège de la Cour constitutionnelle. Venue, de part en part de la ville de Kinshasa, principalement du district de Mont-Amba, la base de ce parti pro-Kangudia a battu le pavé, jusqu'aux installations de cette institution, pour vociférer contre certaines rumeurs et indiscrétions faisant état de l'invalidation de son leader, en faveur d'une quelconque réhabilitation de Jean Goubald Kalala, par la Chambre spéciale.

Cette dernière qui a été récemment instaurée pour rectifier les erreurs matérielles, après les contestations ponctuées des manifestations des rues de la coalition Lamuka qui a été coupée d'une vingtaine de ses élus nationaux dont Jean Goubald Kalala, détalé au profit de Pierre Kangudia. Au-delà de tout, ces sympathisants exigent le maintien comme député national de l'actuel Ministre d'Etat en charge de Budget qu'ils ont voté massivement aux législatives nationales de 2018, soutiennent-ils.

Le trafic du boulevard du 30 juin, au niveau de la place "Le Royal" se trouvant à quelques mètres de la devanture de la Cour constitutionnelle, a tourné au rythme de ces militants du FCD qui y ont siégé par centaines. L'euphorie était véritablement à son comble, avec d'un côté, des quidams qui cantonnaient des chansons anti-Jean Goubald Kalala, et de l'autre, ceux qui mettaient en garde les juges qui composent la Chambre spéciale quant à un prétendu déboutement de leur autorité morale.

Déjà, outre la reconnaissance au travail qu'abat Pierre Kangudia dans le Gouvernement ainsi qu'aux activités menées dans la circonscription de Mont-Amba, ces manifestants disent craindre le fait qu'il soit remplacé par un musicien. Alors qu'il est de notoriété mondiale que le mode de vie des ouvriers de l'art d'Orphée n'inspirent pas souvent confiance.

Et donc, ils estiment que la Cour constitutionnelle verserait non seulement dans une anomalie juridique, sachant que l'initiateur du FCD a été réhabilité, à travers un arrêt qui est irrévocable, mais aussi, elle noierait, avec ce dernier, les grands projets qu'il a prévu pour les habitants de la ville de Kinshasa, en général, et de Mont-Amba, en particulier.

Mais alors, sur terrain, pendant que ses affidés se montraient hostiles aux membres de la Haute Cour, Pierre Kangudia, respectueux des institutions, a appelé tous les manifestants au calme, tout en soulignant que sa victoire à la députation nationale est véritable, au regard des procès-verbaux. Devant cette immense foule, le Ministre d'Etat en charge de Budget a argumenté en même temps que la Cour constitutionnelle n'a pas eu tort de reconnaitre ses erreurs matérielles.

Devant la presse, l'Avocat du FCD, faisant référence au côté légaliste et d'homme de paix qui résume la nature de cet acteur politique, a justifié la descente des cadres et militants dans l'esprit de soutenir, en outre, les juges qui, à en croire certains bruits de couloir, subissent de pressions de la part des "ennemis de la démocratie et de la méritocratie".

S'appuyant sur le fait que les arrêts de la Haute Cour, ainsi rendus en dernier ressort, soient irrévocables et inattaquables, il a ajouté que la présence de cette armada des personnes a constitué d'une sonnette d'alarme, pour rappeler à cette juridiction l'essentiel de bien dire le droit, afin d'éviter que la RD. Congo notamment, sa capitale, devienne l'épicentre de massacre ou pogrom à outrance.

« Nous sommes venus en tant que cadres du parti FCD et la base du Mont- Amba. Cette base qui a eu écho d'une note qui circulait dans les réseaux sociaux et relayée par la presse, faisant état de l'invalidation de M. Pierre Kangundia Mbayi, élu de Mont-Amba. La base est venue soutenir la Cour en lui disant que les arrêts sont irrévocables. Aussi, qu'aucune ingérence ou imposition ne puisse être acceptée devant la Cour qui a déjà dit le droit et a prononcé son arrêt le 7 juin 2019", a dit l'avocat. D'ores et déjà, un mémorandum a été déposé, pour ce faire, au bureau de Benoît Lwamba, président de la Cour constitutionnelle, en vue de faire valoir l'almanach de leurs revendications.

Par ailleurs, les nouveaux arrêts de la Chambre spéciale pourront, sauf imprévu, être rendus d'ici la fin de cette semaine.