Sénégal: "Jules Bocandé, mon tuteur en France" (Abdoulaye Traoré Ben Badi)

L'ancien attaquant des Eléphants de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, a indiqué à l'APS que l'Egypte et plus précisément sa capitale, Le Caire, lui rappelle à la fois des "bons et douloureux souvenirs".

"De très bons souvenirs parce que nous avions réalisé une belle performance avec la 3-ème place à la CAN 1986", s'est souvenu l'ancien attaquant des Eléphants, buteur contre les Lions du Sénégal lors du 3-ème match du groupe A.

Il y a aussi qu'en évoquant cette compétition, "je pense à mon grand frère et ami, feu Jules Bocandé qui m'avait accueilli et chouchouté à mon arrivée à Metz, en France", a indiqué Ben Badi, trouvé au Al Salam stadium du Caire.

Ben Badi se dit convaincu que le Sénégal aurait pu remporter facilement cette Coupe d'Afrique des nations de 1986 tellement "son groupe de performance était de grande qualité et équilibré".

"Il avait manqué certainement de la chance et peut-être de l'expérience, mais du talent, il y en avait partout sur toutes les lignes", a-t-il dit au sujet de cette génération portée par feu Jules Bocandé, devenu quelques mois plus tard après la CAN, meilleur buteur en France.

"Lui, en plus d'être un grand footballeur, c'était un Monsieur qui sait [être] à la disposition de son prochain", a-t-il rappelé, soulignant que le "grand frère" l'avait "hébergé et chouchouté".

"Ce n'est pas comme maintenant où il y a plein d'Africains en France. A cette époque, il s'est mis à ma disposition en devenant mon tuteur et en m'aidant à m'intégrer", a dit Ben Badi.

En plus de Jules Bocandé, cette équipe du Sénégal que la Côte d'Ivoire avait battue (0-1) et éliminée, "comptait sur des joueurs exceptionnels, Sarr (Boubacar), Youm (Thierno), Sène (Oumar Guèye), sans compter Mendy (Roger)", a décompté Traoré.

"C'était la meilleure de toutes les générations du Sénégal", a-t-il estimé, soulignant que la Côte d'Ivoire et l'Egypte avaient aussi de très grands joueurs.

"A l'époque, il fallait être bon et être prêt sur le plan mental pour se qualifier à une phase finale de CAN", a indiqué Ben Badi, estimant que le niveau était largement plus élevé que les actuelles éditions des coupes d'Afrique des nations.

"Ces jeunes sont arrivés et on peut dire qu'ils ont beaucoup de chance", a poursuivi l'ancien attaquant ivoirien, qui présente cette 32-ème édition comme une compétition très ouverte.

Beaucoup d'équipes sont prétendantes au titre, a-t-il analysé, soulignant qu'on peut s'attendre à tout avec la qualité des pelouses.

Après avoir joué dans son pays au Stella et ensuite à l'ASEC d'Abidjan, Abdoulaye Traoré a été transféré au FC Metz où il a joué entre 1985 et 1987.

Il n'a pas connu un grand succès chez les Grenats qu'il a quittés pour le championnat portugais.