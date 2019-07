Afrique: CAN Egypte 2019 - La RDC en 8ème de finales contre le Madagascar

Qualifiée de justesse par "césarienne" comme disent les Kinois en dernière minute comme un des quatre meilleurs troisièmes, la République Démocratique du Congo tout calcul fait, affronte le Madagascar en 8ème de finales. Un match qui s'annonce très engagé contre d'un côté, le Madagascar, meilleure équipe du groupe B avec deux victoires, un match nul sans la moindre défaite, et de l'autre côté, la RDC avec ses deux grosses défaites et une écrasante victoire. Le match se jouera dimanche 27 juin, à Alexandrie.

Aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon 2017, les deux pays s'étaient retrouvés dans un même groupe, et ont joué en aller et retour en 2016. A l'aller, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa, les Léopards, avec le même Florent Ibenge aux commandes, avaient remporté le match (2-1), et au retour, des mois plus tard, les Congolais sont allés s'imposer (6-1). Si les Malgaches ont bien réussi à s'en sortir devant les Supers Eagles du Nigeria, il ne sera peut-être le cas avec les Léopards qui connaissent bien cette équipe. En plus, les Congolais se sont remis en confiance après leur succès devant les Zimbabwéens.

Pour Jean Florent Ibenge, les Léopards ont désormais l'objectif d'atteindre les quarts de finale quoi qu'il en coûte : « nous avons réalisé ce que nous devrions faire en gagnant contre le Zimbabwe avec un très bon score, ce qui fait que nous sommes qualifiés aujourd'hui. Nous ne savons pas contre qui nous allons jouer mais nous allons nous préparer tranquillement en attendant. C'est une autre compétition qui commence et cela veut qu'il ne faille minimiser personne surtout ces matchs à élimination directe mais nous ferons tout pour nous retrouver en quart de finale. C'est avec beaucoup de joie qu'il faudra préparer ce match. Nous étions à 24 équipes et là nous serons à 16. Il faudra tout faire pour passer», a dit Florent Ibenge.

Le classement groupe par groupe

Dans le groupe A faut-il rappeler, c'est l'Egypte qui est qualifié avec 9 points, Ouganda 4 points, RDC 3 points, Zimbabwe 1 points (éliminé). Dans le groupe B, Madagascar 7 points (qualifié)- Nigeria 6 points (qualifié), Guinée 4 pts (qualifiée), Burundi 0 pt (éliminé). Groupe C : Algérie 9 points (qualifiée), Sénégal 6 points (qualifié), Kenya 3 pts (éliminé), Tanzanie 0 pt (éliminée).

Dans le groupe D : Maroc 9 points (qualifié), Côte d'Ivoire 6 points (qualifiée), Afrique du Sud 3 pts (peut terminer parmi les meilleurs 3es), Namibie 0 pt (éliminée). Dans le groupe E: Mali 7 points (qualifié), Tunisie 3 points (qualifié), Angola 2 points (éliminé), Mauritanie 2 points (éliminée).

Enfin, le groupe F: Ghana 5 points (qualifié), Cameroun 5 points (qualifié), Bénin 3 points (qualifié), Guinée Bissau 1 points (éliminée).

Voici le tableau des 8èmes de finale (heure de France, GMT+2)

Vendredi 5 juillet

-18h, Maroc - Benin

-21h, Ouganda - Sénégal

Samedi 6 juillet

-18h, Nigeria - Cameroun

-21h, Egypte - Afrique du Sud

Dimanche 7 juillet

-18h, Madagascar - RDC

-21h, Algérie - Guinée

Lundi 8 juillet

-18h, Mali - Côte d'Ivoire

-21h, Ghana - Tunisie.