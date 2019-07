Congo-Brazzaville: Livre - Clotaire Ouelo Louangou donne son point de vue sur un prétendu "génocide des Laris"

L'auteur de « L'illusion mythomaniaque du génocide des Laris au Congo » a animé une conférence de presse, le week-end dernier à Brazzaville, portant sur cet ouvrage à visée essentiellement argumentaire et contre argumentaire, décryptant les incongruités contenues dans le livre de Dominique Kounkou, dans lequel il évoque la crise du Pool et le génocide Laris au Congo.

Psychologue de formation, Clotaire Ouelo Louangou s'est insurgé, à travers son cinquième ouvrage publié aux Editions L'Harmattan, dans la collection Les impliqués éditeur, contre la démarche de Dominique Kounkou. Selon lui, ce dernier ne s'est pas focalisé sur la véracité des faits en ce qui concerne la thématique qu'il aborde dans son livre. Pour lui, l'ouvrage de Dominique Kounkou porte des germes susceptibles de mettre à mal le processus de pacification du Pool. Aussi a-t-il profité de la conférence de presse qu'il a donnée pour lancer un appel vibrant et pressant à une citoyenneté responsable autour des valeurs républicaines, gage du mieux vivre ensemble des Congolais.

Clotaire Ouelo Louangou a dénoncé une rhétorique fallacieusement élogieuse d'une ethnie (les Laris), dangereusement ségrégationniste et diffamatoire des autres composantes de la communauté nationale fortement déshumanisées et dépréciées. Il voit dans la démarche de Dominique Kounkou une dénégation de sa qualité de citoyen du Congo, tout en décelant chez cet auteur une rhétorique mythomaniaque fondée sur des illusions et non sur la véracité des faits dans la qualification de la « crise du Pool » et du « génocide des Laris au Congo ».

Clotaire Ouelo Louangou a répondu à certaines préoccupations à travers certains chapitres de son ouvrage. En effet, d'après lui, "Le génocide des Laris au Congo" de Dominique Kounkou contient des thèses très dangereuses assises sur des mensonges grossiers concernant les faits évoqués dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Ainsi, soutient Clotaire Ouelo Louangou, s'explique l'accompagnement de ces élucubrations dans l'air avec le vent de par les réactions négatives que suscite ce livre ici et là.

"Un écrivain en mal de positionnement politique"

En réalité, poursuit-il, par ces accusations graves qui n'ont ni tête ni queue, cet auteur en mal de visibilité et de positionnement politique ambitionne de ternir l'image du Congo et de son président au niveau de la communauté internationale. "Le génocide des Laris au Congo", à en croire Clotaire Ouelo Louango, n'apporte que regrets, désolation et peut entraîner les Congolais, si l'on n'y prend garde, à la haine des autres ethnies contre les Laris et vice versa, à l'exacerbation des conflits ethno-départementaux avec pour corollaire la perturbation de la quiétude de la population, préjudiciable à la paix et à l'unité nationale.

Enfin, Clotaire Ouelo Louangou estime que de telles turpitudes viennent encore mettre le couteau dans la plaie qui commence à se cicatriser, au moment où les zones de non-droit n'existent plus au Congo de par la signature, à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, le 23 décembre 2017, des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Des accords salués par tous, rappelle-t-il, entre le gouvernement congolais et les rebelles du pasteur Ntoumi avec pour avancée significative le processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-rebelles, processus soutenu par la communauté internationale.

Notons que cette conférence de presse est intervenue après la cérémonie de dédicaces, suivie d'un débat avec les membres de la diaspora du Congo en France, le 25 mai dernier à Paris, sur son livre "L'illusion mythomaniaque du génocide des Laris au Congo".

Clotaire Ouelo Louangou est administrateur-maire de Foundou-Foundou, premier arrondissement de la ville de Dolisie, en République du Congo.