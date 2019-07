Congo-Brazzaville: Commémoration - Une matinée littéraire en souvenir des 10 ans de la disparition de Jean BaptisteTati Loutard

L'événement aura lieu, le 4 juillet, au centre culturel éponyme, à Pointe-Noire, sur le thème « Jean Baptiste Tati Loutard, dix ans après, quel héritage pour la littérature congolaise ? »

L'écrivain congolais Jean Baptise Tati Loutard, considéré comme l'une des voix majeures de l'Afrique francophone, disparaissait le 4 juillet 2009. La matinée littéraire en sa mémoire sera organisée conjointement avec la direction départementale du Livre et de la lecture publique et le conseil municipal et départemental de Pointe-Noire.

Elle va réunir des écrivains du Salon littéraire Jean-Baptiste-Tati-Loutard de cette ville et du département du Kouilou avec ceux du Forum des gens des lettres et de Le Pen Congo-Brazzaville. «Jean Baptiste Tati Loutard c'est le grand poète avec tout ce que le mot poète peut avoir comme contenu. Il est l'un des plus grands de son époque», a indiqué Alphonse Nkala, directeur départemental du Livre et de la lecture publique de Pointe-Noire.

Des communications sur l'œuvre littéraire et poétique de l'écrivain seront faites par d'éminents écrivains du pays. Il s'agit notamment de Georges Sokate Mavouba sur le sous-thème "La légende de la nuit dans les racines congolaises"; Huppert Malanda sur " Jean Baptiste tati Loutard : un héritage de poésie francophone". Florent Sogny Zahou développera le sous-thème "Jean Baptise Tati Loutard : 10 ans après, le poète bien connu, bien méconnu" et Fréderic Pambou sur "Jean Baptiste Tati Loutard, précurseur de la route de l'esclavage de Loango dans Les poèmes de la mer".

Une déclamation des textes de l'auteur sera faite par des comédiens outillés comme Germaine Ololo, Claver Mabiala et Jehf Bieri. Le programme prévoit aussi un concert de musique avec le groupe tradi-moderne Tchi Fumb. La matinée littéraire, a précisé Alphonse Nkala, n'est pas destinée qu'aux écrivains. «L'événement est ouvert à tous les amoureux des belles lettres», a-t-il dit.

Notons que ces activités seront précédées du dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Jean Baptiste Tati Loutard, au cimetière de Ngoyo. L'écrivain a reçu de son vivant plusieurs prix ainsi que des distinctions. Il a laissé une œuvre abondante, particulièrement en poésie.