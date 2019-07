Afrique: Egypte 2019 - Chiffres et statistiques du premier tour

Le Burundi et la Guinée Bissau sont les seules sélections à quitter la compétition sans inscrire le moindre but.

Soixante-huit buts ont été marqués pendant les trente-six matches disputés lors de la phase de poules de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN), soit une moyenne de 1,88 par match. L'Algérie et le Mali ont la meilleure attaque avec six buts suivis du Sénégal, de l'Egypte et de la Côte d'Ivoire qui ont chacun marqué cinq buts.

En outre, la Côte d'Ivoire, le Mali et la République démocratique du Congo (RDC) sont les trois sélections qui ont inscrit quatre buts au cours d'une rencontre. L'Afrique du Sud a l'attaque la plus faible des seize qualifiés avec un but inscrit en trois sorties. Le groupe D a été le plus faible avec huit buts inscrits en six matches, par rapport au groupe C, le plus prolifique avec seize buts contre treize pour le groupe A, onze pour le groupe B et dix pour le groupe E.

Lors du premier tour qui s'est achevé mardi, au total cent six cartons jaunes ont été distribués contre un rouge direct. Nduwarugia (Burundi) est le seul joueur expulsé suite à un carton rouge direct. John Boye (Ghana), Otieno (kenya) ont été les seuls à écoper de deux cartons jaunes dans un même match. Les groupes B et D ont reçu moins de cartons jaunes, quatorze à chacun, pendant que le groupe E a atteint le nombre le plus élévé (vingt-six) contre dix-sept pour le groupe A, vingt-quatre pour le groupe C et vingt et un pour le groupe F.

Huit équipes sont restées invaincues au sortir de la première phase, notamment l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Bénin, la Tunisie, le Ghana et le Madagascar. Quatre d'entre elles, par contre, n'ont pas pris de buts : le Cameroun, l'Egypte, le Maroc et l'Algérie.

Dans cette phase, sept penalties ont été transformés et Sadio Mané du Sénégal a été l'un des rares à manquer de transformer un des deux qu'il a tirés. L'Ivorien Franck Kessié est le meilleur passeur de la première phase avec trois passes décisives. Franck Zambo Anguissa (Cameroun), Ismael Bennacer (Algérie) et le Marocain Mbark Boussoufa ont été élus joueur du match à deux reprises

Madagascar, la surprise du premier tour

Comme dans toutes les compétitions, la CAN de l'Egypte a réservé quelques rares surprises. Le Madagascar a tout fait pour sa première participation. Cette sélection a gagné son premier point lors de sa première sortie contre la Guinée, marquant également son tout premier but lors de cette rencontre avant de signer sa première victoire au cours de sa deuxième sortie, contre le Burundi. L'appétit venant en mangeant, Madagascar a battu le Nigeria, le grand favori du groupe B, pour prendre la tête avec sept points.

Il disputera son match des huitièmes de finale contre la RDC. Arrivée à ce stade de la compétition, la sélection malgache a déjà rempli sa part de contrat. Comme Madagascar, le Bénin s'est qualifié pour le second tour (sa toute première fois en quatre participations) en se classant parmi les quatre meilleures troisièmes. L'Ouganda a aussi surpris en se plaçant devant la RDC au nombre points. Depuis sa finale perdue en 1978, ce pays redécouvre le second tour.

Les anciens champions passent mais difficilement

Dans cette CAN, tous les anciens vainqueurs présents ont assuré leur qualification pour le second tour, même si la manière n'y était pas pour certains d'entre eux.

La Tunisie (2004) a dû se contenter de trois matches nuls pour se qualifier. La RDC (1968 et 1974), battue à deux reprises, a su relever la tête lors de son dernier match du groupe contre le Zimbabwe. L'Afrique du Sud (1996) a eu la vie sauve grâce à la défaite de l'Angola. Le Cameroun (tenant du titre) n'a battu que la Guinée Bissau. D'autres par contre ont fait mieux.

L'Algérie a fait le plein des points en gagnant ses trois premiers matches. L'Egypte a fait autant dans le groupe A ainsi que le Maroc. La Côte d'Ivoire a certes perdu le choc contre le Maroc mais s'est qualifiée avec six points, soit deux de plus que le Ghana et le Cameroun. Le Nigeria a eu le même total en se contentant du strict minimum, même face à des équipes supposées faibles devant lui (le Burundi).

Le Sénégal, cité parmi les favoris, a validé sa qualification pour les huitièmes de finale, tout comme le Mali. La Guinée s'est, quant à elle, contentée de la place du meilleur troisième avec trois points de retard sur Madagascar, le novice.