Afrique: Egypte 2019 - Jonathan Bolingi forfait pour la suite de la compétition

L'attaquant congolais ne continuera plus la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football à cause d'une blessure contactée lors du dernier match de poules contre le Zimbabwe.

Coup dur pour les Léopards. Alors qu'ils ont besoin de toutes leurs cartouches pour amorcer la suite de la compétition après leur qualification au forceps en phase de groupes, les voilà qui viennent de perdre Jonathan Bolingi, premier buteur congolais à cette CAN égyptienne, pendant le match contre le Zimbabwe (4-0). Cet avant-centre de soutien qui a fait montre d'un engagement quasi excessif lors de cette rencontre en a payé le prix. Il est sorti sur une jambe, remplacé par Britt Assombalanga.

C'est sur le banc, les yeux tout en pleurs, que l'international congolais a suivi le reste de la rencontre. Renseignements pris, il en découle que l'attaquant d'Antwerp (Belgique) a contracté, sous les feux de l'action, une blessure au genou gauche à la suite d'une collision avec un joueur zimbabwéen. Le cas paraît assez grave.

Déjà, l'ex-sociétaire du TP Mazembe est obligé de quitter ses coéquipiers ce mercredi pour la Belgique pour un suivi médical alors que la République démocratique du Congo va jouer sa huitième de finale, le 7 juillet, face à Madagascar à Alexandrie. Tout compte fait, la CAN est déjà terminée pour Jonathan Bolingi qui aura tout donné dans une compétition où sa sélection avait fait l'objet de moult contestations au sein de l'opinion sportive nationale. Il est possible qu'il soit éloigné du terrain pendant près de deux mois, à en croire le médecin de l'équipe nationale, le Dr Mbungu.

"Florent Ibenge obligé de revoir sa stratégie offensive"

Il a cependant nuancé en disant que ce temps pourrait être revu à la baisse avec des soins appropriés et la non-utilisation du joueur par l'entraîneur. « C'est un genou qui a connu une entorse, c'est-à-dire que le pivot a bougé et quand ça bouge, il y a nécessairement des lésions dans l'articulation... Il serait aussi bon de le protéger et d'assurer sa carrière en respectant le protocole habituel : le traitement avec le repos. Car s'il doit monter sur le terrain, courir, accélérer avec ce genou, nous risquons de le perdre au bout de quelques minutes et il y aura des conséquences sur sa carrière. Sur les vingt-trois joueurs que nous avons, je crois que vingt-deux peuvent poursuivre la compétition », a déclaré le médecin cité par radiookapi.net.

Florent Ibenge est bien obligé de trouver une solution de remplacement afin de pallier l'absence de Jonathan Bolingi qui commençait déjà à prendre ses marques sur la ligne offensive des Léopards, en se positionnant juste derrière Cédric Bakambu dans un dispositif 4-4-2. Avec ce forfait de Bolingi, les avant-centres type commencent à se faire désirer dans cette équipe des Léopards, obligée par la forces des choses de se délester de ses deux meilleurs éléments, Jackson Muleka et Kabongo, privés de visa d'Espagne pendant que leurs coéquipiers étaient au vert à Marbella.