Afrique: 8e de finale - Les qualifiés connus

La dernière journée de poule disputée hier avec les groupes E et F a permis d'avoir les 16 élus pour le prochain tour.

La RDC peut remercier le Sénégal. Pratiquement éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations après deux défaites, les Léopards ont obtenu leur qualification pour les 1/8e de finale à la faveur de la victoire du Sénégal sur le Kenya 3-0 lundi dernier.

Grace à ce score et à leur large victoire lors de la dernière journée face au Zimbabwe 4-0 dans leur poule, les hommes de Florent Ibengue sont certains de terminer parmi les meilleurs 3e du premier tour. « Nous sommes soulagés et heureux, parce que nous allons continuer l'aventure. On avait un peu de doute, mais on savait que le Sénégal allait faire quelque chose contre le Kenya », a déclaré le défenseur Christian Luyimdama sur les antennes de RFI.

La Guinée, 4 points, était également certaine de disputer le prochain tour. Ce qui n'était pas encore le cas de l'Afrique du Sud, en ballotage défavorable mais qui espérait se qualifier avec 3 points et un goal différence de -1.

Au moment où nous mettions sous presse hier en effet, les matchs du groupe E se jouaient encore et devaient permettre de compléter les 16 équipes élues pour le prochain tour. Il s'agissait aussi de connaître les combinaisons offertes par le tirage au sort pour la phase à élimination directe. On était déjà certain que le Sénégal affrontera l'Ouganda en huitièmes.

Même avant son dernier match contre le Bénin hier, le Cameroun était qualifié, tout comme le Mali. Ces deux pays ont donc rejoint l'Egypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Sénégal, l'Algérie, Madagascar, la RDC et la Guinée.

Auxquels on a ajouté le Ghana et le Bénin au terme de la dernière journée. Des Béninois qui passent pour la première fois le premier tour. Et qui héritent du Maroc en 1/8e de finale.

Le Zimbabwe, la Namibie, le Burundi, la Guinée Bissau et la Tanzanie étaient déjà éliminés. Les 1/8e de finale démarrent ce vendredi et s'achèveront lundi.