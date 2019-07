Congo-Brazzaville: Conseils consultatif et économique - Les représentants des chercheurs promettent de jouer leur partition

Les deux représentants du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Patrick Hugues Mavoungou, et au Conseil économique, social et environnemental, Laure Stella Ghoma Linguissi, ont été présentés à la communauté scientifique.

« Nos deux représentants, chacun dans son sillage, doivent à la hauteur des attentes donner des avis scientifiques qui concourent au développement du pays », a indiqué le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

Laure Stella Ghoma Linguissi qui représentera le ministère de la Recherche au Conseil économique, social et environnemental, est docteur, chercheure biologiste. Elle assume les fonctions de chef de département santé publique à l'Institut national de recherche en sciences de la santé. Patrick Hugues Mavoungou est, quant à lui, agent du Centre national de documentation et de l'information scientifique et technique, chargé des missions des personnes vivant avec handicap dans ce ministère. Les deux apporteront donc leurs contributions au sein des deux institutions.« On va s'y mettre, donner le meilleur de nous-mêmes pour être à la hauteur », a assuré Laure Stella Ghoma Linguissi.