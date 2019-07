Ile Maurice: Bruno Raya et Dr Boyzini font servir une mise-en-demeure au ministre Roopun

Ces deux artistes sont réclament une augmentation des redevances des droits d'auteur, relative à la diffusion de leurs œuvres - musique, chansons à la radio, téléchargement, entre autres. Bruno Raya et Louis Borghini Doguena - connu comme Dr Boyzini - ont, par le biais de l'avoué Kaviraj Bokhoree et Me Nabiil Kaufid, fait servir une mise-en-demeure au ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, en ce 3 juillet.

Bruno Raya et Dr Boyzini expliquent dans le document que la société des droits d'auteur a soumis un 'draft' des propositions au ministère depuis le 31 mai 2019 au ministère. Dans lequel on propose une hausse par rapport aux droits d'auteur.

«Aucune décision n'a été prise jusqu'ici et cela nous cause énormément de préjudices», expliquent disent les deux membres de la Mauritius Society of Authors.

Ils demandent au ministre Roopun de répondre à leur demande et de prendre décision à ce propos.