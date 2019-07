Ile Maurice: Trafic de drogue - Pas de liberté conditionnelle pour Azaree

Il a les moyens de payer les frais pour planifier une escapade s'il est libéré sous caution.

C'est ce qu'estime la magistrate Shavina Jugnauth de la Bail and Remand Court, qui a refusé la liberté conditionnelle à Shahebzada Azaree, mardi 2 juillet. Le patron de Gloria Fastfood à la rue Desforges et à la gare Victoria, qui possède quatre véhicules, dont une BMW X6, et trois propriétés à Terre-Rouge, n'est donc pas sorti de l'auberge. Il fait l'objet d'une accusation de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, car il aurait facilité la livraison d'héroïne.

Dans son allocution, la magistrate a décortiqué les éléments impliquant le suspect dans une affaire de drogue, tout en se basant sur le témoignage du constable Basana Reddi. Arrêté le 12 juin 2017, ce dernier était passé aux aveux. Il avait raconté que deux parcelles d'héroïne provenant de Madagascar, sur le vol MK 289, devaient arriver à l'aéroport de Plaisance le 11 juin 2017 et que, comme il travaillait à l'Arrival Immigration Counter, il les avait récupérées des toilettes, près du Passport and Immigration Counter et les avait discrètement déplacées dans le staff mess room. Un Malgache avait été arrêté. La valeur estimée de la drogue était de Rs 18,9 millions.

Basana Reddi avait expliqué que c'était Shahebzada Azaree qui l'avait approché et recruté pour récupérer la drogue à l'aéroport. Il lui aurait même expliqué le modus operandi. «Il m'avait dit que je devais tout simplement livrer cette drogue à ceux de son réseau», avait dit le policier aux enquêteurs. Une tâche que le suspect lui aurait proposée contre une somme d'argent alléchante.

«Li ti dir mwa : 'Reddi, bizin bien seryé ek pa koz ek personn kan fini fer sa travay-la'», avait poursuivi Basana Reddi. Selon ses dires, le suspect avait même communiqué son numéro de téléphone à une autre personne. Arrêté à son tour, le suspect, connu comme «Dad», avait dit aux enquêteurs : «Mo pa pou kozé. Mo atann mo avoka.»

La magistrate, qui avait écouté d'autres témoins en Cour, a affirmé qu'outre le témoignage de Basana Reddi, d'autres preuves indépendantes impliquent le suspect à ce trafic de drogue. «Il y a la preuve que le suspect utilisait un autre numéro qui n'était pas enregistré à son nom, de même que la personne connue du suspect avait fait cet appel depuis la prison de Melrose. The phone number was smuggled in prison and remitted to one Siddick Islam», a-t-elle noté.

Pour magistrate Shavina Jugnauth, Shahebzada Azaree a les moyens de s'enfuir. De faire ressortir qu'il a voyagé à trente reprises. «D'ailleurs, on ne peut ignorer le fait qu'il peut être poursuivi sous une accusation sérieuse et fait face à une lourde peine d'emprisonnement s'il est reconnu coupable.»

Rejetant sa demande de remise en liberté, la magistrate a invité la police à compléter son enquête dans les plus brefs délais afin de ne pas causer de préjudice au détenu.