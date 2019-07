Ghana: REDAVIA déploie un parc solaire pour Movelle Company, grande entreprise agroalimentaire ghanéenne

communiqué de presse

Munich — REDAVIA, un leader mondial du marché de l'énergie solaire économique, fiable et propre pour les entreprises et les communautés, a déployé la semaine dernière un parc solaire pour Movelle Company, l'une des grandes entreprises agroalimentaires au Ghana, sur son site de Takoradi (Ghana).

Movelle commercialise un volume élevé de poissons pélagiques pour répondre à la forte demande en poissons gras des marchés de l'Afrique de l'Ouest. Avec cette grande diversité de poissons congelés à conserver au froid, le site de Movelle à Takoradi a besoin d'un approvisionnement énergétique constant, 24h/24, 7j/7.

Afin de réduire sa facture d'électricité actuelle, Movelle a choisi REDAVIA pour le déploiement d'un parc solaire sur son site d'entreposage frigorifique. Le contrat de bail souple de REDAVIA permet à Movelle de compléter son réseau électrique avec de l'énergie solaire plus propre et plus abordable, sans avoir à supporter le poids d'un gros investissement en capital initial.

Conçu pour permettre un maximum de facilité, le contrat proposé par REDAVIA comprend également l'installation, la maintenance et un suivi technique 24h/24, 7j/7. La semaine dernière, les ingénieurs de REDAVIA ont déployé une puissance solaire initiale de 90 kWp sur le site de Movelle. Après un déploiement et une phase initiale d'exploitation sans heurt, les deux parties ont déjà prévu d'accroître le parc solaire de 84 kWp lors d'une seconde phase, afin d'atteindre une puissance totale de 174 kWp sur le site.

« En tant qu'entreprise familiale et leader du marché, nous sommes ravis que le modèle REDAVIA nous permette de trouver un juste équilibre entre les préoccupations environnementales et la viabilité financière », a déclaré Alan Osei-Assibey, PDG du groupe Movelle. « Notre partenariat avec REDAVIA va nous permettre de réduire à la fois les coûts opérationnels et les émissions de carbone. »

Erwin Spolders, PDG et fondateur de REDAVIA, a ajouté : « L'alimentation par panneaux solaires permet de réduire les coûts, ce qui génère des économies pouvant être réinvesties dans la société, tout en réduisant également l'empreinte carbone de la société. C'est un scénario gagnant-gagnant. »

À propos de Movelle Company

Movelle Company a développé sur de nombreuses années d'importantes capacités d'approvisionnement et de commerce de marchandises. Un grand nombre de denrées alimentaires (poisson, viande) et de produits agricoles peuvent être commercialisées au niveau national, régional et international ; il est aussi possible de fournir des services de commerce international sur les marchés mondiaux. Le Groupe dispose aussi de capacités de financement commercial, d'évaluation et de gestion des risques, d'opérations portuaires, de services spécialisés de stockage et de transport, provenant de ses nombreuses transactions internationales fructueuses. https://movellecompany.com/.

À propos de REDAVIA

REDAVIA apporte l'énergie solaire aux entreprises et aux communautés d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Le système REDAVIA s'appuie sur un modèle pré-configuré, constitué de modules solaires et de composants électriques à haute performance. Il est simple à transporter et à installer, il s'adapte et se redéploie facilement. Les entreprises et les communautés bénéficient ainsi d'une solution d'énergie rentable, fiable et propre, avec un minimum d'investissement initial ou de compétences techniques. www.redaviasolar.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/795739/REDAVIA_Logo.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/942254/REDAVIA_Solar_at_Movelle_Company.jpg

Contact auprès de la presse : REDAVIA Gabriella Zeugin+49-89-2426-8869g.zeugin@redaviasolar.com