Maroc: Rkia Derham prend part à Niamey à la 9ème Réunion des ministres africains du Commerce de la ZLECAf

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, chargée du commerce extérieur, Rkia Derham, a pris part les 1er et 2 juillet à Niamey, au Niger, aux travaux de la neuvième Réunion des ministres africains du Commerce. Cette réunion ministérielle intervenait dans le cadre du processus de négociations en cours pour l'établissement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), indique un communiqué du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique.

L'ordre du jour comprenait l'examen des progrès enregistrés dans les domaines techniques clés de négociation, principalement la présentation des listes de concessions tarifaires et les questions en suspens sur les règles d'origine ZLECAf, et où il y avait un consensus entre l'ensemble des ministres africains de suggérer à la prochaine assemblée extraordinaire de les finaliser d'ici à janvier 2020, six mois avant la date préconisée pour le démarrage effectif du démantèlement tarifaire, prévu le 1er juillet 2020, selon la même source.

Et afin de contribuer au succès du prochain Sommet extraordinaire prévu le 7 juillet 2019 à Niamey, au cours lequel il y aura l'entrée en vigueur officielle de la ZLECAf par les chefs d'Etat après avoir atteint le nombre minimum de ratifications (22), les ministres ont été informés des préparatifs en vue du lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf, notamment via des instruments opérationnels, en l'occurrence le portail en ligne sur les listes de concessions tarifaires et les règles d'origine adoptée (accès uniquement pour les Etats parties à la ZLECAf), le Système panafricain de paiement et de règlement et le mécanisme de notification, de surveillance et d'élimination des obstacles non tarifaires.

Il s'agit aussi de l'Observatoire africain du commerce, l'application web et mobile pour les entreprises sur la ZLECAf et le secrétariat exécutif de la ZLECAf.

Cette première phase de la mise en place de la ZLECAf couvre trois grands chapitres, à savoir le commerce des marchandises (concessions tarifaires, règles d'origine, mesures sanitaires et phytosanitaires, barrières techniques et non tarifaires, mesures commerciales correctives, coopération douanière, transit et facilitation du commerce), le commerce des services touchant en première étape une liste des secteurs prioritaires (services aux entreprises, services financiers, communication, transport et tourisme, coopération réglementaire) et le règlement des différends, précise-t-on.

S'agissant de la deuxième phase, il s'agira plutôt des cadres juridiques liés à la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, et l'investissement.

Cette réunion ministérielle intervient à la veille de la session extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement qui aura lieu le 7 juillet prochain à Niamey, ayant principalement pour objet le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf, rappelle le communiqué.