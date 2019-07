Angola: L'Angola et la Pologne discutent de la coopération bilatérale

Luanda — Le renforcement de la coopération entre Luanda et Varsovie a été mardi au centre d'un entretien entre le secrétaire d'Etat à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, et le sous-secrétaire d'Etat polonais aux Affaires étrangères, Macielj Lang.

Les deux hommes ont passé en revue, à Luanda, le renforcement de la coopération bilatérale, dans le cadre de l'Accord général de coopération signé en 1977, indique un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures.

La coopération dans le secteur pétrolier, entre l'entreprise polonaise ORLEN-SA et les institutions analogues d'Angola, l'échange d'expérience dans la lutte contre la corruption, l'édification des infrastructures hospitalières et la construction des chemins de fer sont d'autres sujets abordés par Vieira Lopes et Lang.

L'Angola et la Pologne avaient déjà signé plusieurs instruments juridiques, notamment le Mémorandum d'Entente sur les Consultations politiques et l'Accord de coopération dans les domaines de Recherches scientifiques et de l'Enseignement, entre l'Université « Kimpa Vita » située dans la province d'Uige en Angola et l'Université agraire de Cracovie (Pologne).

Les deux pays avaient également signé un Accord de prêt estimé à 100 millions d'USD, visant à financer la troisième phase du projet d'Académie de Sciences et de la Mer, en exécution dans la province de Namibe (littoral-sud-ouest).

Luanda et Varsovie, dont les relations politico-diplomatiques et de coopération remontent en 1976, projettent de signer d'autres instruments juridiques, notamment dans les domaines de la Culture, Géologie, Mines et Environnement, ainsi qu'entre les instituts géologiques des deux pays.