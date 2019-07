Cameroun/Egypte: CAN 2019 / Cameroun - Nigéria, le souvenir de 2000 et 2004

Deux mastodontes du football africain, Camerounais et Nigérians se donnent rendez-vous ce samedi pour un duel sans merci. Qualifiées en étant deuxième de leur groupes respectifs, les deux équipes ont en ligne de mire le trophée. Le cameroun pour la passe de 2 et le Nigéria pour renouer avec le sacre depuis 2013.

Les rencontres entre ces deux nations sont restées dans l'histoire mais deux deviennent inoubliables. Celle des CAN 2000 et 2004.

La finale de la 22ème édition de la CAN a opposé le Nigéria, pays hôte et le Cameroun au National Stadium de Lagos le 13 février 2000. C'est l'une des finales les plus indécises de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Toute l'armada était présente à l'époque.

Taribo West, Nwankwo Kanu, Jay Jay Okocha côté nigérian et Rigobert Song, Patrick Mboma, Marc-Vivien Foé dans la tanière des Lions Indomptables. Au bout du suspense, le Cameroun soulève le trophée dans les tirs aux buts (4-3) 2 but partout après prolongation. Kanu et Ikpeba rate leurs tirs aux buts et le Cameroun est sacré pour la 3ème fois en CAN.

La revanche a eu lieu en 2004. A l'époque c'était l'attraction des quarts de finale de la CAN 2004 joué le 08 février 2004 au Stade Moustapha Ben Jannet à Monastir. Tout comme en 2000, Samuel Eto'o ouvre le score et donne l'avantage au Cameroun. 4 minutes après le but, le maestro Jay Jay Okocha, sur un coup magistral bat Kameni et rétabli la jonction. A la 72ème minute, John Utaka aggrave le score et élimine les Lions Indomptables. Le Nigéria a lavé l'affront de la plus belle des manières.

Depuis la confrontation de 2004, les deux équipes ne se sont plus rencontrées à une phase finale d'une CAN. L'occasion est belle, les deux équipes vont en découdre pour se hisser en quarts de finale de la CAN 2019. Bassogog, Choupo-Moting, Toko-Ekambi côté camerounais, John Obi Mikel, Ighalo, Ahmed Musa dans le rang des nigérians vont-ils réécrire l'histoire de ces confrontations?