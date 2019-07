Cote d'Ivoire: Mercato - Nicolas Pépé aurait déjà fait son choix

L'un des joueurs phares de la saison 2018-2019 de la Ligue 1 française, l'international ivoirien Nicolas Pépé a surpris plus d'un. Sa progression a été fulgurante et les cadors européens veulent s'offrir ses services.

Dans les colonnes du journal L'Equipe, Gérard Lopez, président de Lille affirme que l'ivoirien a choisi sa nouvelle destination.

« On ne surestime rien. On sait quelles sont les propositions. Je voulais aussi clôturer son transfert avant la CAN. À la demande de son entourage, on a attendu un peu. Et Nico (Pépé) nous a dit qu'il voulait se concentrer sur la CAN. Il veut aussi discuter avec les entraîneurs. Je n'ai pas d'inquiétude. On verra les faits. Son entourage a une destination préférée (PSG). En soi, cela ne pose pas de problème. Les discussions se font avec des clubs prestigieux (Liverpool, Inter, Manchester City) où il sera bien. Après, tout le monde a le droit d'avoir des préférences » a-t-il fait savoir.

Auteur de 22 buts en 38 rencontres de la Ligue 1, Pépé est classé 2ème meilleur buteur du championnat. Une performance qui ne laisse pas indifférente les grandes équipes européennes comme l'Inter Milan, le Bayern Munich, l'Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City...

Sous contrat jusqu'en 2022, Nicolas Pépé est évalué par Lille à plus de 90 millions d'euros.