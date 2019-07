Afrique: CAN 2019 - L'équipe-type de la phase de groupes dévoilée

La phase de groupes de la CAN 2019 s'est achevée mardi soir. La CAF a dressé l'équipe-type du premier tour, avec les joueurs les plus performants durant les trois matchs de poules.

Sans surprise, aucun joueur tunisien n'a figuré parmi les titulaires ni les remplaçants contre la présence de quatre égyptiens, quatre algériens et deux marocains. Un seul Lion de l'Atlas figure dans ce onze. Il s'agit d'Achraf Hakimi. Le capitaine des Lions de l'Atlas, Medhi Benatia a été, quant à lui, sélectionné parmi les meilleurs dans la liste des remplaçants. Les deux milieux algériens, Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer, ont été retenus dans l'équipe type de la phase de poules de la CAN 2019. Deux autres internationaux algériens ont été retenus par les spécialistes de l'instance continentale, mais en tant que remplaçants : il s'agit du défenseur Youcef Atal et du milieu offensif Youcef Belaïli.

Cette équipe est dominée par les Égyptiens, représentés avec quatre joueurs. Mohamed Salah, Ahmed el-Mohammadi, Ahmed Hegazy et le gardien Ahmed El-Shenawy. On trouve également le Sénégalais Sadio Mané. Absent lors de la première journée pour cumul de carton jaune en phase éliminatoires, la Stars sénégalaise, auteur d'un doublé contre le Kenya est logiquement récompensé. L'attaquant est le seul sénégalais qui figure dans l'équipe type du premier tour. La liste comprend également le Ghanéen Jordan Ayew, le Camerounais Yaya Banana et le Malgache Anicet Andrianantenaina.

Voici l'équipe type choisie par la CAF :

Gardien de but :

Mohamed Al Shennawy (Egypte)

Défenseurs :

Ahmed El Mohammady (Egypte), Yaya Banana (Sénégal), Ahmed Hegazy (Egypte), Achref Hakimi (Maroc)

Milieux de terrain :

Ismail Bennacer (Algérie), Andrianantenaina (Madagascar), Riayd Mahrez (Algérie)

Attaquants :

Sadio Mané (Sénégal), Mohaled Salah (Egypte), Jordan Ayew (Ghana)

Les remplaçants : Andre Onana (Sénégal), Youcef Atal (Algérie), Mehdi Benatia (Maroc), André-Frank Zambo Anguissa (Sénégal), Mubarak Wakaso (Ghana), Cédric Bakambu (RD Congo), Andria Carolus (Madagascar), Youcef Belaili (Algérie).