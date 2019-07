Afrique: CAN 2019 - Les 5 joueurs Flops des phases de groupes

Joueurs clés de leurs différentes sélections, ils n'ont pas été au niveau voulu au premier tour de la CAN 2019. Ils ont moins pesé sur les performances de leurs sélections que d'habitude et constituent les véritables flops de ces phases de poules. Mais toutefois, ils pourraient retrouver leur niveau de forme dès les phases à élimination directe à compter des huitièmes de finale.

1- Hakim Ziyech

Auteur de 21 buts et 13 passes décisives en 49 matchs avec l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech est attendu comme l'une des stars de la CAN 2019. Après 3 matchs, le joueur marocain n'a pas eu la même influence sur le jeu de sa sélection. 0 but et 0 passes décisives c'est le bilan du milieu offensif après le premier tour.

2- Nicolas Pépé

Récent vainqueur du prix Marc-Vivien Foé qui honore le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 Française, l'Ivoirien Nicolas Pépé est en méforme à la CAN 2019. Tous ces gestes techniques ne lui ont pas réussi. Après 3 matchs joués, Pépé n'a pas été décisif. Ce qui lui a valu un tour sur le banc lors du 3ème match de groupes. Avec Lille, il a inscrit 23 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues.

3- Mbaye Niang

Consacré comme l'attaquant numéro du Sénégal par Aliou Cissé depuis quelques temps, Mbaye Niang a déçu à la CAN 2019 à travers ses prestations. Titulaire deux fois de suite en poules, il a vendangé un nombre pléthorique d'occasions. Malgré qu'il ait marqué 14 buts en 44 matchs avec Rennes la saison écoulée, Mbaye Niang ne trouve pas encore cette efficacité aux pays des Pharaons.

4- Naïm Sliti

Sa méforme rejailli sur la prestation moyenne de la Tunisie dans le groupe E de la CAN 2019. Les passes décisives, l'une des qualités du milieu dijonnais, il n'en a délivré aucun après trois matchs.

5- Christian Bassogog

Meilleur joueur de la CAN 2017, Bassogog a perdu ses sensations de dribbleurs et de passeurs à la CAN 2019. L'attaquant du Henan Jianye n'est pas, pour le moment, la locomotive des Lions Indomptables, champions en titre.