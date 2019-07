Afrique: CAN-2019 (1er tour) - 68 buts marqués en 36 matchs

L'Algéire et le Mali sont les deux meilleures attaques du premier tour, avec 6 buts chacune

LE CAIRE - Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2019) qui a pris fin mercredi soir avec la désignation des seize sélections qualifiées aux 8es de finale, a enregistré un total de 68 buts inscrits en 36 matchs soit 1,88 buts en moyenne par match.

27 des 68 buts ont été marqués lors de la première journée qui a débuté le 22 juin, contre 16 durant la deuxième journée, disputé du 26 au 30 juin, et 25 lors de la troisième et ultime journée (30 juin-2 juillet).

L'Algérie et Mali possèdent les deux meilleures attaques avec 6 buts inscrits en 3 matchs, suivis de l'Egypte, la Côte d'Ivoire, Sénégal et Madagascar avec 5 réalisation, alors que les meilleures défenses sont : l'Algérie, l'Egypte, le Cameroun et le Maroc avec zéro but encaissé.

Pas moins de huit équipes sont restées invaincues durant la première phase du tournoi, à savoir l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, le Cameroun, Ghana, le Mali, Madagascar et la Tunisie.

Durant les 36 matchs du premier tour, 116 cartons jaunes avaient été distribués dont le premier a été infligé au joueur zimbabwéen Talent Chawapiwa. Par contre, 3 joueurs avaient été expulsés : John Boye (Ghana), Christophe Nduwarugira (Burundi) et Philemon Otieno (Kenya).

Le titre du meilleur passeur durant les matchs de ce premier tour a été attribué à l'Ivoiren Franck Kessié (3 passes décisives).

Le Burundi devient la troisième sélection de l'histoire de la CAN a n'inscrire aucun but lors des trois premiers matchs du 1er tour, après l'Ethiopie (1957 et 1959) et le Mozambique en 1986.

Les affiches des 8es de finale débuteront vendredi avec Maroc- Bénin (16h00 GMT) au stade Al Salam du Caire et Ouganda-Sénégal (19h00 GMT) au stade International du Caire et devront prendre fin, lundi prochain avec deux explosives confrontations: Mali-Côte d'Ivoire (16h00 GMT) à Suez et Ghana-Tunisie (19h00 GMT) à Ismaïlia.