Congo-Brazzaville: Hommage - La mairie de la ville océane honore Micheline Potignon Ngondo

Le conseil départemental et municipal a décidé de débaptiser l'avenue Nguelingueli en avenue Micheline-Potignon-Ngondo, à la mémoire de l'ancienne députée disparue il y a plus d'un mois.

L'avenue qui part de la société Tractafric en passant par l'hôtel Azur s'appellera désormais avenue Micheline-Potignon-Ngondo, du nom de l'ancienne parlementaire, membre du bureau politique et présidente fédérale du Mouvement action et renouveau (MAR) Pointe-Noire. Élue deux fois députée dans la première circonscription de Lumumba en 2002 puis en 2007, Micheline Potignon Ngondo est morte le 28 mai dernier, à l'âge de 74 ans. Elle était une femme battante qui prenait à bras-le-corps les problèmes des personnes démunies et a réussi à faire passer une loi au parlement sur la protection de l'enfant au Congo.

Baptisé loi Potignon, le texte a été promulgué le 14 juin 2010. Composée de cent trente et un articles, ce texte énumère les droits fondamentaux de l'enfant, les différentes violations et les sanctions à infliger aux contrevenants. En effet, la loi Potignon est le fondement de la protection de l'enfant en République du Congo. Elle protège les enfants, assure leur autonomisation et favorise l'égalité des chances, fixe leurs droits et prévoit des sanctions pour tous ceux qui porteront atteinte à ces droits.

Concernant l'égalité des chances, ce texte considère que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de développement, indépendamment de leurs origines sociales, de leurs convictions religieuses ou de toutes autres raisons purement subjectives. Enfin, pour ce qui est de l'autonomisation, le but est que l'enfant devienne de plus en plus indépendant, qu'il prenne ses propres décisions. Pour cela, en son article 46, la loi Potignon fixe des règles auxquelles l'enfant, qu'il soit délinquant ou non, particulièrement vulnérable ou non, est tenu de se soumettre.

Femme d'affaires et diplômée en hôtellerie, Micheline Potignon Ngondo avait toujours un œil vigilant sur ses projets caritatifs. Son centre préscolaire « Arche de Noé » accueille également des malentendants et des handicapés moteurs. Aussi s'investissait-elle dans l'Association Ngondo pour la lutte contre la pauvreté et l'Association espace enfants, spécialisée dans la prise en charge des orphelins.

Micheline Potignon Ngondo a été également élevée au rang de chevalier de la légion d'honneur pour ses œuvres.