Congo-Kinshasa: La Cour constitutionnelle maintient, déboute et réhabilite !

Les dés ont été définitivement jetés le mercredi 3 juillet 2019 concernant les résultats des législatives nationales et provinciales organisées le 30 décembre 2018, à l'instar de la Présidentielle ayant consacré Félix Tshisekedi comme Président de la République. Désormais, quoique puissent être la nature et le degré des mécontentements de différentes parties, aucune requête en contestation ne pourrait être déposée et reçue à la Cour Constitutionnelle.

Cette haute juridiction du pays qui a rendu public, au cours de l'audience publique tenue, hier, en la salle de la Cour d'Appel de la Gombe, ses arrêts en matière de recours en rectification d'erreurs matérielles. Et, a proclamé, par ricochet, les résultats définitifs de la députation nationale et provinciale pour toute l'étendue du territoire national.

Surprise, soulagement, consternation, contestation et même frustration étaient les maîtres mots à la lecture des décisions de la Cour par Me Evariste Prince, président de la Chambre. En ébauche, Pierre Kangudia Mbayi, ministre d'Etat au Budget, est réhabilité, au détriment de Jean Goubald Kalala, Daniel Safu ou encore Néron Mbungu sont aussi proclamés officiellement Députés nationaux.

178 recettes ont constitué l'almanach des dossiers en rectification d'erreurs matérielles sur lesquels a statué et tranché la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle, avant de publier l'arrêt portant résultats définitifs des scrutins législatifs nationaux et provinciaux.

En effet, certains élus nationaux invalidés, dans la ligne droite des verdicts contestés rendus publics au début du mois de juin dernier, ont été sauvés, alors que d'autres avocats du peuple, peut-être victimes, malchanceux ou usurpateurs, ont été, in stricto sensu, déboutés.

D'ailleurs, en ce qui est de la coalition Lamuka dont une vingtaines des élus du peuple, soit 21 députés et 2 sénateurs, ont été invalidés, c'est une scansion un peu plus équitable qui est établie. Cela, à l'exemple de la ville de Kinshasa, dans la circonscription de Mont-Amba où Jean Goubald Kalala est définitivement détalé, pendant que Daniel Safu va derechef revêtir sa posture de député national.

Réactions !

Et, A tout prendre, il va sans dire que Lamuka, cette plateforme qui ne cesse de crier à un trucage et fraude électorale orchestrés par la Ceni et la Cour constitutionnelle dans la proclamation de Félix Tshisekedi à la Présidence de la République, va aussi dire sa râtelée après la prononciation de ces arrêts.

Surtout que, la semaine dernière, les Groupes parlementaires de l'Opposition dans lesquels se trouvent les regroupements politiques composant cette coalition, ont eu à faire une déclaration pour convier les juges de la Haute Cour à réhabiliter tous leurs députés invalidés, à l'exception de personne.

Un appel qui a été ponctué aux sit-in et veillées à la belle étoile devant cette juridiction ainsi que des manifestations des rues dont la marche, bien qu'interdite, de tous les cadres et militants organisée le 30 juin dans toutes les provinces du pays, en signe de protestation et de mise en garde aux juges de la Cour.

De plus en plus monolithique !

Mais alors, avec ces arrêts définitifs, l'opinion nationale et internationale peut véritablement confirmer la majorité écrasante du Front commun pour le Congo dans les deux Chambres du Parlement, principalement à l'Assemblée nationale, au sein de laquelle cette coalition pro-Kabila Kabange, compte plus d'un tiers des élus de l'hémicycle. Une chose qui revient à dire que le FCC a non seulement le pouvoir de gestion entre ses mains, mais aussi l'avantage d'atteindre le quorum des séances plénière, même si l'Opposition, dans ses habitudes, décide de ne pas participer aux activités parlementaires. Ainsi, se démontrent-elles les réalités démocratiques ?