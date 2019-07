Congo-Brazzaville: Défense - Formation des militaires du groupement para-commando

Les Forces armées françaises au Gabon ont conduit, récemment, une séquence de formation aux techniques aéroportées au profit des militaires du Groupement para-commando (GPC) du Congo, selon un communiqué de l'ambassade de France à Brazzaville.

La formation s'inscrivait dans le cadre du partenariat militaire entre les Forces armées françaises et congolaises au Gabon, afin de garantir la paix et la stabilité sur le territoire national, et de participer à l'effort de sécurisation aux niveaux sous-régional et continental.

Au total, seize instructeurs français ont constitué le détachement d'instruction opérationnel qui avait pour objectif de préparer les militaires du GPC au brevet de parachutiste et de former des plieurs.

Après une instruction théorique de trois jours, soixante-seize « paras » ont accompli six sauts à partir d'un hélicoptère à une altitude de quatre cents mètres. A l'issue du dernier saut, une marche sur vingt kilomètres leur a permis de « décrocher » le brevet de parachutiste militaire.

Par ailleurs, grâce à la présence d'instructeurs spécialisés, les chuteurs opérationnels du GPC ont pu se perfectionner en effectuant des sauts à plus de deux mille cinq cents mètres d'altitude.

La formation dispensée par les éléments français au Gabon se caractérisant systématiquement par la recherche de l'autonomie, huit plieurs de parachute, dont un chef d'équipe, ont été également qualifiés.

Cette séquence de formation intense et caractérisée par le dépassement de soi s'est clôturée le 28 juin par une cérémonie où les nouveaux brevetés se sont vus remettre leur insigne par leurs anciens. Elle fait suite à une série de stages de formation réalisés à Brazzaville et Libreville depuis la fin du mois d'avril, qui ont permis de former plus de deux cent trente militaires congolais dans les domaines des transmissions, du tir au combat, du combat corps à corps, de l'entretien des matériels ou des techniques d'état-major.

A travers ce stage, les Forces armées congolaises viennent de hisser leur niveau opérationnel pour être prêtes à l'engagement dans les opérations de maintien de la paix.