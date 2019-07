Congo-Brazzaville: Football - Transferts - Firmin Mubele à Astana, Meschak Elia et Arsène Zola vers Anderlecht

Le mercato d'été est déjà bénéfique pour certains joueurs congolais alors qu'on est en pleine 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations, en Egypte.

Retenu chez les Léopards qui disputent le 7 juillet, à Alexandrie, les huitièmes de finale de la CAN contre les Barea du Madagascar, l'ailier du Tout-Puissant Mazembe, Meschak Elia, est attendu à Anderlecht, en Belgique. Il va donc faire ses premiers pas dans un championnat européen.

L'ancien joueur du CS Don Bosco de Lubumbashi avait passé, il y a deux ans, un test pourtant réussi à Bursaspor, en Turquie, mais il n'y a pas eu transfert faute d'accord entre les parties par rapport au contrat. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne pour le vainqueur du championnat d'Afrique des nations 2016 et de la Coupe de la Confédération en 2017. Meschak Elia ne se rendra pas seul chez les Mauves.

Son coéquipier en club et international espoir, Arsène Zola, est aussi attendu à Bruxelles. Ancien de l'école de football Moïse-Katumbi et de la Katumbi Football Academy, ce défenseur polyvalent (il peut jouer sur le flanc et dans l'axe) a réussi à intégrer l'effectif premier du Tout-Puissant Mazembe et faire son trou. Il était titulaire lors du sacre de Mazembe en Coupe de la Confédération, en 2017.

Arsène Zola a, cependant, défrayé la chronique lors de l'élimination des Léopards de moins de 23 ans, au Maroc. Sur le terrain, la sélection conduite par Christian Nsengi Biembe s'était qualifiée pour le prochain tour, mais elle a été disqualifiée parce qu'Arsène avait deux dates d'identité, dans le passeport du TP Mazembe, il est né en 1996, mais dans celui des Léopards, en 1997. Et l'instance faîtière du football continental a sanctionné l'équipe pour cette situation litigieuse de son défenseur. Mais c'est une nouvelle page de sa carrière qui l'attend à Anderlecht.

Enfin, Firmin Mubele va retrouver le terrain peut-être de façon plus régulière. En manque criant du temps de jeu à Toulouse (Ligue 1 française) où il a été bloqué par l'expérimenté attaquant international ivoirien, Max-Alain Gradel, l'ancien joueur de V.Club de Kinshasa, passé par Al Ahli Doha au Qatar et Stade Rennais en France, a été prêté avec option d'achat à Astana, au Kazakhstan. Arrivé à Toulouse en 2018, il a disputé vingt-six rencontres et n'a marqué que deux buts. Il a surtout été remplaçant.

Son manque du temps de jeu ne lui a pas permis de faire partie des vingt-trois Léopards retenus pour la CAN 2019. Il a donc l'opportunité de rebondir et faire valoir son talent et sa vitesse à Astana. Le club de la capitale Kazakh va du reste disputer la Ligue des champions. Mubele n'évoluera peut-être pas avec son compatriote et international Junior Kabananga Kalonji qui aurait déjà dit au revoir aux supporters d'Astana où il a presté pendant plus de deux saisons.