Congo-Brazzaville: Journée mondiale des albinos - La FMT célèbre ses vingt-cinq ans

Au cours de la cérémonie organisée à Gombe, l'ONG, en plus des messages de sensibilisation, a distribué, avec l'apport de ses partenaires, des produits aux albinos et autres vulnérables présents dans la salle.

La Fondation Mwimba Texas (FMT) a fêté, le 28 juin, au Jardin botanique de Kinshasa, à Gombe, ses vingt-cinq ans d'existence et la cinquième édition de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. C'était une occasion pour son président, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas, de sensibiliser ses semblables et toute la société congolaise à l'albinisme. « L'albinos doit s'accepter en vue de sa faire accepter dans la société. Mais, si nous parlons de la discrimination, ce n'est pas entre nous albinos, ce sont les non-albinos qui nous discriminent. C'est pourquoi nous demanderons à vous tous de changer votre regard vis-à-vis des albinos. Adopter un regard positif vis-à-vis de nous », a-t-il dit.

La coutume a été respectée

Pour l'ONG des albinos de la République démocratique du Cogo (RDC), chaque rencontre est une occasion de sensibilisation. Mais, en plus de cette opération, la FMT ne s'est pas dérogée de ce qui est devenu comme une coutume pour elle et qui fait sa particularité : la distribution des crèmes solaires et vaseline, lunettes solaires, chapeaux, savons et autres produits de première nécessité et des produits pharmaceutiques liés à la plaie. L'objectif est de permettre aux albinos de se protéger contre les rayons du soleil, leur ennemi numéro un qui cause le cancer de la peau et les ravage à travers le continent africain. « En ce moment où l'on parle du réchauffement climatique, les albinos sont les premières victimes. Il vous faut donc appliquer régulièrement les crèmes solaires, porter des lunettes solaires, les chapeaux, les habits manches longues, etc. », a conseillé le président de la FMT.

L'union fait la force

Plusieurs personnalités et structures se sont associées à la FMT pour lui permettre de réussir cette double célébration. L'ONG des albinos s'est montrée particulièrement reconnaissante envers toutes ces personnalités et des organisations qui la soutiennent pour remplir sa mission. Pour remercier ces organisations et personnalités de leur apport ainsi que de leur accompagnement, certaines d'entre eux ont reçu des diplômes d'honneur que l'ONG des albinos avait prévus de leur remettre pour ses vingt-cinq ans d'existence. « Nous sommes très reconnaissants de votre accompagnement et votre apport dans ce travail que nous faisons. Recevez, par ce diplôme, les remerciements de la Fondation et de tous les albinos ainsi que les vulnérables », a dit le catcheur albinos, remerciant les partenaires de la FMT.

Après cette manifestation à double impact, un autre rendez-vous est pris pour la fin du mois d'août, afin de préparer la rentrée scolaire 2019-2020.