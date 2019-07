Madagascar/Congo-Kinshasa: Les Barea revanchards face aux Léopards

Comme il fallait s'y attendre, les Barea de Madagascar affronteront les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) en huitièmes de finale. Qualifiés in extremis pour les 8es, à l'issue de leur victoire écrasante par quatre buts à zéro face aux Zimbabwéens, les Congolais ont hérité des Malgaches, premiers du groupe B.

La défaite de 6 à 1 à Mahajanga reste toujours gravée dans la mémoire des Malgaches et des Congolais. Les acharnements vont bon train sur les réseaux sociaux comme quoi Madagascar sera un adversaire facile pour la RDC.

De leur côté, les Malgaches comptent continuer sur leur très belle lancée à la CAN. Ils ont réalisé un parcours sans faute avec un nul contre la Guinée et deux victoires acquises contre le Burundi et le Nigeria.

« Ce n'est plus la même équipe qu'en 2016 », avancent les joueurs des Barea qui abordent avec beaucoup de confiance ces huitièmes de finale. La bande à Anicet Abel est plus revancharde que jamais.

Hier, en fin d'après-midi, ils se sont entraînés au Stade militaire de Borg El Arab. Bapasy s'entraîne à part, si Jeremy Morel va de mieux en mieux selon le coach Nicolas Dupuis.

« On va jouer contre une équipe classée 49e FIFA, on a déjà fait un exploit face au Nigeria, 45e mondial. Il faut avouer que la RDC est un adversaire sérieux et il faut les prendre au sérieux », a souligné Nicolas Dupuis.

Les Congolais sont arrivés hier soir à Alexandrie et vont s'entraîner ce soir au Stade Ittihad. « Je ne connais pas personnellement les joueurs congolais, mais ce sont des professionnels. On va commencer à analyser leur matchs » a annoncé Ibrahim Amada.