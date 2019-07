Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Danho pour coaching des éléphants plus pertinent par Kamara, loin des agitations sur les réseaux sociaux

Le ministre des sports, Danho Paulin est à Abidjan depuis le 2 juillet 2019 après un séjour au Caire en Égypte où il a suivi la progression de la sélection nationale de Côte d'Ivoire au Caire dans la cadre de la 32eme édition de la CAN 2019.

Il sera de retour en Égypte le samedi 6 juillet 2019 pour soutenir la sélection nationale, lors du match conte le Mali, lundi 8 juillet 2019.

À son arrivé à Abidjan, Danho Paulin s'est prononcé sur la prestation des pachydermes et sur son séjour. Il a lancé un message au sélectionneur national Kamara Ibrahim.

« De manière générale, on peut dire que c'est un bon parcours. Mais un parcours qui doit être amélioré, approfondi. Le fond de jeu doit être renforcé, et le coaching doit être beaucoup plus pertinent pour rassurer les ivoiriens .

Nous devons les soutenir, et nous devons être exigeants avec le coaching pour qu'il améliore le style de jeu pour ne pas nous donner le "goumin goumin".

Nous devons espérer et continuer à encourager cette équipe à aller le plus loin possible. Alors j'invite nos concitoyens à faire bloc autour de cette équipe.

Ne regardons pas les agitations sur les réseaux sociaux, mais concentrons-nous sur l'objectif : pousser notre équipe à aller à la victoire ».