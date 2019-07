Cote d'Ivoire: Béoumi-Sakassou - Sidi Touré exhorte les populations à la paix et à la cohésion sociale

Le ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs député, a entrepris une campagne de réconciliation dans ces deux localités.

Le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, député de Béoumi, Ando-Kékrénou et Kondrobo, était, les 1er et 2 juillet 2019, en campagne de réconciliation dans la région de Gbêkê. Précisément à Béoumi qui a été, les 15 et 16 mai, théâtre d'affrontements intercommunautaires et, à Sakassou, capitale du royaume baoulé.

Dans ces deux localités, Sidi Touré s'est particulièrement adressé à la jeunesse qui s'est mobilisée pour l'écouter et échanger avec lui, dans une ambiance empreinte de fraternité. «Il faut vous départir des propos haineux qui divisent nos populations », a-t-il lancé, d'entrée de jeu.

Le porte-parole du gouvernement a exhorté les chefs traditionnels, de communauté et religieux, les leaders des femmes et des jeunes à être des ambassadeurs de la paix, la seule voie qui va permettre à la région et à la Côte d'Ivoire d'avancer sur le chemin du développement.

« Dans nos propos et nos comportements, il faut savoir raison garder. La violence appelle la violence. La destruction conduit à la destruction », a-t-il prévenu sur un ton ferme.

Pour lui, la chose dont ont besoin ces différentes localités, c'est la cohésion sociale. « Je vous exhorte à vous y engager sans retenue », a-t-il indiqué. Non sans s'offusquer de ce qui s'est passé à Béoumi.

« Béoumi ne mérite pas ce qui s'est passé ces dernières semaines. Chacun de nous doit jouer sa partition dans ce processus de réconciliation et du vivre ensemble », a-t-il poursuivi.

De Béoumi à Sakassou, le message du ministre de la Communication et des Médias est loin d'être tombé dans des oreilles d'un sourd.

En effet, tous les intervenants ont tenu à saluer la détermination de l'émissaire du gouvernement qui, dès l'éclatement de la crise de Béoumi, est allé à la rencontre des belligérants pour les ramener à la raison et ainsi circonscrire le mal. Ils n'ont pas manqué de solliciter auprès du ministre, la mise sur pied d'une plate-forme qui va se pencher sur les conflits en vue de les prévenir.

Dès son arrivée à Béoumi, vendredi, Sidi Touré, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite à chacune des familles ayant perdu un être cher au cours des tristes évènements. Samedi, il a poursuivi cette visite.

Dans chaque famille éplorée, le député de Béoumi a eu un mot de compassion. Avant de prendre congé d'elles, il a, comme contribution à l'organisation des obsèques des disparus, offert la somme globale de 3 millions de FCfa.